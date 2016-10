Høyrepolitiker i Rogaland siktet for heleri: Knyttes til smuglerliga

Politiet mener en lokalpolitiker (H) i Rogaland har vært en del av en smuglerliga som over tid har importert og solgt betydelige mengder øl og vin på det sorte markedet.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Torsdag denne uken slo politiet til mot smuglerligaen og pågrep totalt åtte etniske nordmenn i 40- og 50-årsalderen – deriblant lokalpolitikeren (H).

– De er siktet for heleri av tollbelagte varer. Vi mener at de siktede, over en lang periode, har importert og solgt øl og vin for store verdier. Det er snakk om tusenvis av øl-bokser, og da naturligvis flere tusen liter med øl, sier seksjonslederen Torbjørn Nervik ved etterforskningsavdelingen i Sør-Vest politidistrikt til VG.

Fire av de siktede mennene er varetektsfengslet. Høyre-politikeren og tre andre ble imidlertid løslatt, men siktelsen mot dem opprettholdes.

Politiet mener de siktede mennene har hatt ulike roller: Import, kjøp, salg og formidling. Ingen av dem er kjenninger av politiet.

– Det er snakk om et uvanlig stort kvantum og omfang for vårt distrikt. Vi må be folk tenke seg om før de kjøper denne typen varer, siden de da bidrar til å holde liv i nettverket og til organisert kriminalitet, sier Nervik.

Utelukker ikke flere pågripelser



Ifølge VGs opplysninger, mener politiet at smuglerligaen har solgt varene gjennom jungeltelegrafen.

– Det ønsker jeg ikke å kommentere. Det er mye som skal klaffe parallelt for å få dette til å fungere, sier han.

Årsaken til at fire menn er løslatt i saken skyldes hvilken rolle politiet mener den enkelte har hatt.

– Vi mener noen sitter dypere i saken enn andre, og vi kan heller ikke utelukke flere pågripelser. Vi er relativt tidlig i etterforskningen. Det er mange vi skal snakke med og mye å gjøre, sier seksjonslederen.

Ordføreren i Rogalands-kommunen, hvor Høyre-politikeren har sentrale politiske verv, opplyser til en lokalavis at vedkommende har bedt om fritak fra sine verv mens etterforskningen av saken pågår.

Søknaden skal behandles i formannskapet og kommunestyret denne måneden.

Politiet ønsker foreløpig ikke å kommentere hvordan de siktede stiller seg til skyldspørsmålet. Lokalpolitikeren har ikke besvart VG fredag ettermiddag.