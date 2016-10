Høyre-politiker innrømmer øl-smugling:- Jeg ante ikke hvor stort det var

Lokalpolitikeren Ole Bjelland (38) er blant åtte personer som er siktet i en større ølsmuglingsliga. – Jeg ante ikke hvor stort dette var før jeg leste det i avisen, sier han.

I dagens utgave av Haugesunds Avis, legger kommunestyrepolitikeren seg helt flat, for sin rolle i ligaen.



Da politiet kom på døren forrige uke innrømmet han alt med det samme.

– Politiet kom på døren min sist fredag og jeg ble tatt med til avhør. Jeg fortalte alt jeg har gjort og ble løslatt samme kveld. Siden har jeg ikke vært i kontakt med politiet. Mandag kontaktet jeg ordfører Sigmund Lier og fortalte det samme til ham, sier han til avisen.

Tusenvis av liter øl



Torsdag denne uken slo politiet til mot smuglerligaen og pågrep totalt åtte etniske nordmenn i 40- og 50-årsalderen – deriblant lokalpolitikeren (H). Det var Tysver bygdeblad som først meldte om saken.

– De er siktet for heleri av tollbelagte varer. Vi mener at de siktede, over en lang periode, har importert og solgt øl og vin for store verdier. Det er snakk om tusenvis av ølbokser, og da naturligvis flere tusen liter med øl, sier seksjonslederen Torbjørn Nervik ved etterforskningsavdelingen i Sør-Vest politidistrikt til VG.

Ballet på seg



Bjelland forteller at det hele begynte i det små.

– Det begynte med at jeg kjøpte to brett øl av én av de andre siktede for to år siden, sier han til Haugesunds Avis.

Videre forklarer han at det ballet på seg, da ryktet om billig øl spredte seg og at han fungerte som en slags mellomdistributør. Han nekter likevel for at han har tatt store pengesummer for videresalget.

Bjelland mener også at han ikke kjente til det store omfanget, før han leste om det i media.

– Jeg vet jo at det ikke er lov, og jeg legger meg flat, men jeg ante ærlig talt ikke noe om det store omfanget. Jeg spurte aldri hvor varene kom fra. Det store omfanget fikk jeg vite da jeg leste avisen. Jeg aner ikke hvem de andre som sitter i varetekt er, sier han til HA.

Ber om fritak



Ordføreren i Tysvær, Sigmund Lier, hvor Høyre-politikeren har sentrale politiske verv, opplyser til Tysvær Bygdeblad at Bjelland har bedt om fritak fra sine verv mens etterforskningen av saken pågår.

Søknaden skal behandles i formannskapet og kommunestyret denne måneden.

Bjellands advokat, Odd Arild Helland mener politikeren er å regne for en liten aktør i ligaen.

– Det er nok mange som sitter i glasshus når det gjelder denne typen kriminalitet. I utgangspunktet kan det sammenlignes med at du tar med deg mer enn kvoten, men dette er selvsagt et større omfang. Det er fort gjort å vikle seg inn i noe som man ikke aner omfanget av, sier advokaten til HA.

VG har ikke fått tak i Ole Bjelland etter gjentatte henvendelser.