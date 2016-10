Hørte kjæresten si nei – frikjent for voldtekt

De to lekdommerne frikjente en gutt for å ha voldtatt kjæresten sin, selv om han innrømte at hun sa nei. Fagdommeren ville dømme 17-åringen for det som skjedde i fjor høst.

Gutten var 15 år gammel, mens jenta hadde fylt 16, da han skal ha holdt henne fast, presset henne ned i madrassen og dro ned buksen hennes, skriver Bergens Tidende.

De to hadde sett film sammen på guttens rom. Han begynte å beføle henne, men jenta var ikke interessert i å ha sex.

På Facebook skrev han til jenta noen uker senere at han bare hadde brydd seg om det han selv ville, selv om hun «sa nei og begynte å slå meg og dytte meg vekk».

I retten sa han også at han hadde hørt henne si lavt nei, men kunne ikke huske at hun hadde slått kløpet eller sparket.

Ifølge Bergens Tidende forklarte også at han var desperat da han skrev facebook-meldingen, og at han la seg flat fordi han ville ha henne tilbake.

De to lekdommerne mente denne forklaringen var troverdig, og de mener det ikke har forekommet «en maktanvendelse mot fornærmedes legeme som kan anses som vold.» Fagdommeren er derimot ikke i tvil om at jenta ble voldtatt.

Jentas bistandsadvokat er overrasket over frifinnelsen og mener den bør ankes. Aktor Elisabeth Deinboll har ikke fått lest dommen og ønsker derfor ikke å kommentere den eller en eventuell anke.