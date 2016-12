HIV-smittet mann siktet for to voldtekter

Politiet mener litaueren (28) har holdt kvinnen fanget og bevisst utsatt henne for mulig hivsmitte.

I går ble den 28 år gamle mannen varetektsfengslet i fire uker av Asker tingrett, blant annet for å unngå at han skulle rømme.

– Vi mener at han bevisst har unndratt seg politiet siden den andre anmeldelsen. Vi valgte derfor å fremstille ham for fengsling da han ble pågrepet i forrige uke, sier politiadvokat Iselinn Håvarstein i Asker politidistrikt.

Mannen nekter straffskyld for både voldtekt, frihetsberøvelse og smitteoverføring. Det har ikke lykkes VG å få en kommentar fra forsvarer Aslak Hovland Jakobsen.

Ble ikke smittet



Den første voldtekten ble anmeldt i 2015, etter at en kvinne ble med 28-åringen til hans bopel i Asker. I løpet av etterforskningen ble det kjent at litaueren var HIV-positiv.

– Det er en svært grov sak, sier kvinnens bistandsadvokat Rita Aase.

Hun har i mellomtiden fått svar på prøvene, og ble ikke smittet av den voldtektssiktede mannen. Siden han hevder å ikke ha vært klar over HIV-diagnosen, er han ikke siktet for bevisst smitteoverføring for den første voldtektssiktelsen.

Ikke fått prøvesvar



Mens denne saken lå hos statsadvokaten, ble 28-åringen anmeldt på nytt. Denne voldtekten skal ha skjedd i oktober i år.

– Vi mener at modus grovt sett er den samme som første gang, men han er i tillegg siktet for frihetsberøvelse, sier politiadvokat Håvarstein.

Kvinnen har ikke fått svar på prøvene om hun er blitt HIV-smittet av 28-åringen.

– På bakgrunn av den første saken, der det kom frem at han var HIV-positiv, mener vi at mannen må siktes for smitteoverføring, sier Håvarstein.