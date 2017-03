Historien om «Operasjon Jackpot» – politi spilte direktør og rundlurte svindlere

Internasjonale svindlere trodde de rundlurte en norsk direktør. Det de ikke visste var at de selv ble lurt – av norsk politi.

I to uker i mai fjor spilte politiet et skuespill for å lokke bedragerne til å avsløre seg selv.

En spesialetterforsker gikk rundt med en ekstra mobiltelefon og snakket med bedragerne sent og tidlig. Etterforskerens rolle var å være en direktør i et norsk firma.

– Målet var å få bedragerne til å legge igjen elektroniske spor slik at vi kunne spore dem opp, forteller politiadvokat Eivind Kluge ved Finans- og miljøkrimseksjonen i Oslo-politiet.

Politiet antok at svindlerne som spesialetterforskeren snakket med var de samme bedragerne som fire måneder tidligere hadde klart å lure en økonomidirektør i Oslo til å utbetale en halv milliard kroner.

I midten av januar i fjor fikk en økonomidirektør i Oslo en e-post fra det hun trodde var toppsjefen i det amerikanske selskapet hun jobbet for, forteller hovedetterforsker på saken, politioverbetjent Kjersti Mehus.

– I e-posten sto det at toppsjefen personlig hadde valgt den norske økonomidirektøren til å bistå ham, sier Mehus.

DIGITALE SPOR: I tre måneder jaktet etterforskerne de digitale sporene etter bedragerne over hele verden. Dette bildet er fra operativ fase fra en annen etterforskning ved Datakrimenheten. Foto: , Politiet

Den falske toppsjefen understreket at det var veldig viktig at den norske direktøren var diskret.

– Hun skulle hjelpe ham i forbindelse med det han kalte et hemmelig oppkjøp. Han antydet at den norske økonomisjefen skulle få sin del av æren når tiden var inne, sier Mehus.

Løp ut av møter for å ringe

Den neste uken ble økonomidirektøren utsatt for et avansert rollespill utført av utspekulerte bedragere. Hun gikk fem på.

– Økonomidirektøren gjorde det hun kunne for å holde det hun trodde var et hemmelig oppkjøpet skjult. Hun løp ut av møter da hun ble oppringt. Kolleger reagerte på oppførselen hennes, forteller Mehus.

ETTERFORSKNINGSLEDERE: Politioverbetjent Kjersti Mehus har vært hovedetterforsker på saken, mens politiadvokat Eivind Kluge har vært påtaleansvarlig. Foto: Trond Solberg , VG

Politioverbetjenten forteller at bedragerne både smigret henne og ga henne direkte ordrer.

På et ledermøte i Danmark ble hun spurt av sin overordnede i det verdensomspennende selskapet hvilket prosjekt hun drev med. Økonomidirektøren betrodde seg om det «hemmelige prosjektet» og de enorme pengeoverføringene.

– Sjefen forsto med en gang at hun var blitt lurt. Det eksisterte jo ikke noe slikt prosjekt, sier politioverbetjenten.

I løpet av en uke hadde økonomidirektøren overført nesten 66 millioner dollar – over en halv milliard kroner – ut av selskapets bankkonto.

– Utskrifter viste at millionene var blitt overført til to bankkontoer – en konto i Hong Kong og en i Shanghai, forteller politiadvokaten.

Det amerikanske selskapet fløy inn et kobbel med advokater til Oslo.

– Selskapets advokater klarte å fryse flere hundre millioner kroner før de gikk ut av kontoene i Kina, forteller politiadvokaten.

Men 100 millioner kroner ble utbetalt til de to kontoene og spredd videre til 13 andre konti før de forsvant.

Det amerikanske selskapet omtalte selv bedrageriet i den første kvartalsrapporten i 2016, men uten å oppgi noen detaljer. I selskapets kunngjøring het det at svindlere hadde utgitt seg for å være en toppleder og fått ut 13 millioner dollar.

«Operasjon Jackpot»

Politiet innledet en storstilt etterforskning som de døpte «Operasjon Jackpot», siden bedragerne nærmest hadde fått full uttelling. Men etterforskerne så en mulighet:

– Bedragerne hadde avtale om å ringe tilbake til sitt offer etter noen dager, forteller Mehus.

Politiet bestemte seg for å bruke bedragernes narrespill mot dem selv.

– Økonomidirektøren samtykket til at vi kunne avlytte hennes telefon og vi ventet på at bedragerne skulle ringe, forteller politioverbetjenten.

En formiddag ringte bedragerne. De ville ha mer penger.

– Økonomidirektøren satt sammen med flere politifolk da telefonen kom. Vi laget et skuespill og direktøren spilte med, forteller politioverbetjenten.

Direktøren hadde fått beskjed om å si at det ikke lenger var mulig å sende flere millioner kroner til Asia på grunn av sikkerhetskrav i banken.

– Hun sa at hun kunne sette over et nytt beløp til en bank i Europa, forteller Mehus, og legger til:

– Vi prøvde å få dem til å møte opp i en europeisk bank og få dem pågrepet, men vi klarte ikke å lokke dem frem.

– Dyktige til å skjule sine spor

Politiet prøvde å få identifisert bedragerne på flere måter:

– Vi lurte dem til å gå inn på nettsiden til det amerikanske firmaet for å få dem til å legge igjen sin IP-adresse, sier Mehus.

Politiet forsøkte også å spore telefonnummeret som bedragerne ringte fra, men etterforskerne møtte problemer.

– Bedragerne ringte på en slik måte at det var ikke var mulig å spore dem, sier Mehus.

Hun forteller at svindlerne brukte såkalt IP-telefoni og at bedragerne brukte mange lag med såkalte VPN-løsninger for å skjule seg.

– Vi oppdaget at bedragerne var veldig flinke til å dekke sine spor. De fremsto som veldig profesjonelle, sier Mehus.

Politiet kontaktet selskapets norske bank og fikk hjelp til å lage fiktive dokumenter. Ifølge de falske bankdokumentene fremsto det som om det var overført flere titalls millioner kroner til en konto bedragerne hadde oppgitt.

– Det ble aldri sendt noen penger. Politiet sendte disse fiktive kvitteringene til bedragerne og fikk dem til å tro at det var overført penger. Dette for å holde kontakt med dem lengst mulig å lokke dem til å legge igjen enda flere digitale spor, sier Mehus.

Spor pekte mot Israel

Datakrimenhetens etterforskere fant flere digitale spor som pekte mot Israel. Oslo-politiet innledet et tett samarbeid med det som regnes som Israels svar på FBI, organisasjonen «Lahav 433».

ISRAELSK SAMARBEID: Oslo-politiet innledet et tett samarbeid med det som regnes som Israels svar på FBI, organisasjonen «Lahav 433». Foto: , Politiet

Politiet sendte økonomidirektørens mobilnummer til Israel. Israelsk politi rykket ut med teknisk utstyr for å lokalisere bedragerne.

– De klarte å spore bedragerne til byen Ashdod, sier Mehus.

Under samtalene forsøkte økonomidirektøren å holde praten i gang, slik at israelsk politi kunne spore opp svindlerne. Men bedragerne var varsomme.

– De skrudde den mobile enheten av og på. De gjennomførte korte samtaler, før de slo av igjen, sier Mehus.

Israelsk politi kjørte rundt i byen Ashdod og i sine sporingssystemer kunne israelsk politi se at bedragerne dukket opp for så å bli borte igjen.

– Israelsk politi klarte å lokalisere gaten bedragerne befant seg i, men ikke eksakt posisjon, sier Mehus.

Politioverbetjenten forteller at de klarte å holde kontakt med bedragerne i drøye to uker. Så ble det stille.

De neste tre månedene fulgte etterforskerne de digitale sporene etter bedragerne over hele verden.

– I perioder jobbet vi dag og natt. Mange spor ledet til flere land i andre tidssoner. Vi måtte jobbe om natten for å snakke med politikolleger i disse landene, forteller Mehus.

Politiet beskriver jakten som en av de mest omfattende digitale etterforskninger som er gjort i slike saker i Norge.

Jakt i USA og Russland

Etterforskningen ble ledet av finans og korrupsjonsgruppen i Oslo-politiet, som har ansvaret for å etterforske større bedragerier i Oslo. Datakrimenheten og etterretningsgruppen på finansseksjonen deltok også i etterforskningen.

– Oslo-politiet samarbeidet tett med Kripos og Europol i jakten på de avanserte svindlerne, forteller Kluge.

VARSOMME SVINDLERE: Når bedragerne i Israel ringte til Oslo ble de sporet av israelsk politi som ved hjelp av teknisk utstyr forsøkte å lokalisere svindlerne i byen Ashdod. Foto: Amir Cohen , Reuters

I tillegg fikk de norske etterforskerne fra FBI under etterforskningen av det rekordstore bedrageriet. Både FBIs avdelinger i Denver, Los Angeles og Washington, bisto i jakten på bedragerne.

Også italiensk, bulgarsk, men også russisk politi bisto Oslo-politiet.

Med hjelp av økonomidirektøren klarte politiet også å lokke bedragerne til å gå inn i en nettbank i et mellomeuropeisk land.

– Vi så at nettbanken ble sjekket fra en russisk IP-adresse. I Russland fikk vi bistand fra det russiske sikkerhetspolitiet FSB, sier politiadvokaten Eivind Kluge.

Men til tross for den storstilte etterforskningen, klarte ikke politiet å identifisere de som var involvert i gigantsvindelen.

I mai i fjor ble sporene kalde.

Sporene pekte mot Israel igjen

I midten av mai dukket en ny sak opp. Politiet ble kontaktet av en norsk direktør i et annet internasjonalt konsern i Oslo.

Ni måneder tidligere var firmaet han jobbet for blitt utsatt for en direktørsvindel. Den gang var regnskapssjefen blitt rundlurt til å utbetale ni millioner kroner.

– Nå var firmaet igjen blitt kontaktet av svindlere. Direktøren valgte å gå rett til politiet, sier Kluge.

En spesialetterforsker fra Datakrimenheten i Oslo-politiet tok over kontakten med svindlerne og spillet var i gang igjen.

– Vi brukte bedragernes spill mot dem selv, sier Kluge.

Politiet fikk laget falske bankdokumenter og lurte svindlerne til å tro at pengene var på vei.

– Vi opprettet en fiktiv e-postadresse i navnet til den norske direktøren som etterforskeren utga seg for å være. Fra denne adressen sendte politiet falske kvitteringer på at penger var overført til bedragernes konto, sier Kluge.

Han forteller at bedragerne var veldig dyktige til å manipulere.

– De var så overbevisende at vår kollega på et tidspunkt tvilte på om det var juks, selv om han visste at det var ren svindel, forteller politiadvokaten.

Politiets jackpot

Nok en gang pekte de digitale sporene mot Israel.

– Vi kontaktet våre kolleger i Israel som vi allerede samarbeidet med og vi fikk raskt bistand, sier Mehus.

Etterforskerne antok at det var de samme svindlerne som sto bak gigantsvindelen.

Politiet sendte telefonnummeret de brukte til sine kolleger i Israel.

– Da dette nummeret ble oppringt fra det israelske mobilnettet fanget israelsk politi opp samtalen og avlyttet samtalen, sier Mehus.

I tillegg begynte israelsk politi og krysspeile ved hjelp av teknisk utstyr. Denne gangen ble det jackpot.

– Israelsk politi klarte å lokalisere leiligheten bedragerne brukte. Vi fikk vite at denne leiligheten var satt opp nærmest som et kontor hvor bedragerne jobbet ut fra, sier Kluge.

Israelsk politi satte i gang en større spaningsoperasjon og ville vente med å slå til mot bedragerne.

– De kom på sporet av dette miljøet som en følge av vår etterforskning, sier Kluge.

Kontaktet etter foredrag

Den 23. juni i fjor holdt en av spesialetterforskerne fra Datakrimenheten et foredrag om direktørsvindel for næringslivet.

– Etter foredraget kom en av tilhørerne bort til etterforskeren og fortalte at firmaet hans de siste dagene var blitt svindlet for 15 millioner kroner, forteller Kluge.

Politiet handlet raskt og fikk direktøren til å være med på et narrespill med bedragerne.

– Under en av samtalene med bedragerne hørte en av politifolkene som jobbet med saken at det ble snakket hebraisk i bakgrunnen. I tillegg fant vi digitale spor som pekte mot Israel, sier Kluge.

Oslo-politiet koblet nok en gang inn kollegene i Israel, og sammen klarte de å identifisere bedragerne.

– Takket være samarbeidet med israelsk politi klarte vi avverge bedrageriet mot andre bedrifter, både i Norge og i utlandet, sier Mehus.

Tre menn tiltalt

I begynnelsen av oktober i fjor reiste Kjersti Mehus til Israel sammen med en kollega fra etterretningsgruppen ved Finans- og miljøkrimseksjonen og en spesialetterforsker fra Datakrimenheten.

– På bakgrunn av vår etterforskning avdekket israelsk politi et nettverk som drev med såkalt direktørsvindel, sier Mehus.

I november slo israelsk politi til i en stor razzia og pågrep 12 personer.

RAZZIA I ISRAEL: I november 2016 slo israelsk politi til i en stor razzia og pågrep 12 personer. – Tre av mennene som ble pågrepet er knyttet til våre saker, forteller politiadvokat Eivind Kluge. Foto: Motti Kimch

– Nå er tre av mennene som ble pågrepet er knyttet til våre saker. To er tiltalt for forsøk på bedrageri i saken hvor politiet snakket direkte med bedragerne. I tillegg er mann tiltalt for den siste bedragerisaken på 15 millioner kroner, forteller politiadvokat Eivind Kluge.

Etter razziaen gjennomgikk israelske etterforskere pc-ene og mobiltelefonene til de pågrepne, men foreløpig uten å finne noen spor som kunne knytte dem til rekordbedrageriet i januar i fjor.

– Det pågår fortsatt en etterforskning i Israel. Vi håper at det kan dukke opp spor som kan lede oss til som utførte rekordbedrageriet, sier Mehus.

I en uttalelse fra israelsk politi heter det følgende:

«De mistenkte var involvert i systematisk storskala-svindel mot utenlandske selskaper, inkludert bruk av falske navn for å overbevise ofrene til å overføre pengesummer til dem som sto bak det».