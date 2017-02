Her er det slåsskamp med hammer i Oslo sentrum

Med fullt av folk rundt gikk flere menn løs på hverandre på Alexander Kiellands plass i Oslo søndag kveld.

Personen som VG har vært i kontakt med forteller om en situasjon som var helt ute av kontroll da en slåsskamp brøt ut i åttetiden søndag kveld på Alexander Kiellands plass i Oslo.

Videoen som personen har filmet viser en gjeng med minst fire menn som står ved førersiden av en bil. En av dem står og sparker i døren til føreren. Plutselig åpner sjåføren bildøren, og med et slagvåpen i hånden, angriper han mannen som sparket. Mannegjengen kastet seg raskt over føreren, ga han flere slag, og tok fra han våpenet.

Les også: Ungdommer i Bergen jubler i brutal voldsvideo

Under hendelsen kommer også en annen mann inn i bildet - den eneste passasjeren som var i bilen. Personen griper inn og går løs på mannegjengen. Mens sjåføren til slutt klarer å rive seg løs og komme seg unna, ser det ut til at passasjeren blir meid ned slik at han faller på asfalten og lander på rygg med hodet i bakken.

Turte ikke gripe inn

Hele seansen foregikk omtrent i ett minutt før mannegjengen forsvant fra stedet.

Det var mange mennesker som var til stede under hendelsen, forteller personen bak videoen. Men ingen andre enn passasjeren så ut til å gripe inn.

– Jeg sto der og vurderte om jeg skulle gripe inn eller ikke. Da jeg så at det var et våpen der så tenkte jeg at det var best å bare komme seg unna, sier mannen som filmet.

– Det var masse folk der, men det var tydelig at de gutta bare dreit i alt og alle. De virket veldig farlige, ufyselige og i stand til å gjøre hva som helst, forteller personen.

Leste du denne? Politiet i Trondheim frykter mer vold etter voldsvideoer

Vedkommende mener at våpenet som ble brukt under hendelsen var en hammer. Ifølge politiadvokat ved Oslo politidistrikt, Terje Mickaelsen, skal også de involverte ha fortalt at det dreide seg om slag med hammer mot hodet:

– Det ble brukt slagvåpen, og vi tror det dreier seg om en hammer, sier Mickaelsen til VG.

Les også: Oslo-politiet: Ungdommer trues til å delta i organiserte slåsskamper

To pågrepet

Selv forteller politiet om to grupperinger som havnet i en slåsskamp, der det var to personer i bil og rundt 4–5 personer som var fotgjengere.

– Vi er usikre på hvorfor slåsskampen oppsto, men det ble sammenstøt da de to gikk ut av bilen, sier Michaelsen.

Han forteller at to personer er pågrepet, og at politiet kom raskt til stede etter at vitner meldte fra om slåsskampen.

– De to som kom ut fra bilen er i begynnelsen av 20-årene, mens de andre var i slutten av 20-årene eller begynnelsen av 30-årene, opplyser han.

Søndag kveld sa politiet først at syv personer var anholdt, ifølge NTB. Senere på kvelden skriver politiet i en Twitter-melding at fem personer er pågrepet og at to fornærmede er kjørt til legevakten.

Det var to personer som måtte få legetilsyn, sier Mickaelsen til VG onsdag.

– De hadde slagskader mot hodet, men det var ingen alvorlige hodeskader, sier han.