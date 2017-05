Her endte den ville biljakten

Heller ikke etter å ha truffet politiets spikermatter ville sjåføren stoppe. Da han til slutt ble presset av veien kjørte han på felger og punkterte dekk.

Natt til søndag ble en av politiets patruljebiler påkjørt i Sandnes sentrum. Politibilen ble påført mindre skader, og sjåføren i den andre bilen ristet av seg politiet på flukt ut av byen.

– Etter en tid får vi observasjon på bilen, og tar opp jakten. Vi legger ut spikermatter på vei nordover på E39, men det stoppet ikke ham, sier operasjonsleder Nikolai Austerheim i Sør-Vest politidistrikt til VG.

Etter å ha kjørt over spikermattene fortsatte kassebilen – nå på punkterte dekk og noen steder rett på felgene.

Politiet så seg til slutt nødt til å gjennomføre en såkalt «tvangsstans». De kjørte med andre ord inn i bilen, og presset ham av veien.

Biljakten endte med materielle skader på bilene, men ingen personskader. Føreren av kassebilen er pågrepet for flere forhold, og mistenkes i tillegg for å ha kjørt i ruset tilstand. Mannen er sendt til legevakten for å ta blodprøve, og settes antagelig i arresten etter det.

Mannen er en kjenning av politiet.

Det var heldigvis lite trafikk på veien mens biljakten pågikk.

– Farten gikk naturligvis ned når alle dekkene var punkterte, men før det har det nok gått en god del raskere, sier operasjonsleder Austerheim.