Henlegger anmeldelse mot politi som pågrep Olav (86)

I mars stormet fire politibetjenter inn på kjøkkenet til Olav Vale. Pågripelsen av den gamle mannen var såpass brutal at de ble anmeldt til Spesialenheten for politisaker. Nå er saken henlagt.

Det melder avisa Varden.

Vale stod på kjøkkenet og skar brød da bevæpnet politi kom inn og dusjet ham med pepperspray, sparket ham og la ham i jern.

På morgenen 15. mars jaktet Telemark-politiet på en bil som ikke hadde stanset for kontroll. Etter en lengre biljakt forsøkte sjåføren å gjemme seg på gården til Olav Vale mellom Notodden og Skien.

Trodde politi var tyver



Da politiet svingte ned mot gården, stakk sjåføren og gjemte seg under låvebrua mens den kvinnelige passasjeren forsvant inn på kjøkkenet til Vale.

– Jeg sto på kjøkkenet og skulle ha meg frokost da denne dama kom inn. Jeg kjente henne ikke, og var redd for at hun skulle stjele fra meg, har Vale tidligere fortalt til VG.

86-åringen, som er svært tunghørt, forsøkte å holde øye med kvinnen samtidig som han skar brød. Da kom politiet, to av dem politistudenter, inn på kjøkkenet. Olav trodde først det var flere potensielle tyver.

Politiet oppfattet at Vale viftet med kniven mot dem. Da dro de frem peppersprayen. To av politibetjentene har forklart at de sparket den gamle mannen under pågripelsen.

BILJAKT: Sjåføren som politiet jaktet på forsøkte å gjemme seg på gården til Vale. Foto: Adrian Steinbakk , VG

Tenkte ikke alder



Vales advokat Tollef Skobba mente pågripelsen var svært brutal, og anbefalte derfor å anmelde politiet som pågrep 86-åringen. Politiet varslet også selv Spesialenheten for politisaker.

I dag kom resultatet. Saken er henlagt. Etter en rekke avhør har Spesialenheten konkludert med at det ikke er holdepunkter for at Val ble utsatt for straffbar maktutøvelse da han ble pågrepet, selv om det ble brukt betydelig makt.

Politibetjentene har forklart at de ikke tenkte på hvor gammel Vale var.

«De fokuserte på situasjonen, og at dette var en trusselsituasjon de måtte få kontroll på», heter det i vedtaket fra Spesialenheten.

Svein Olav Grini i Sør-øst politidistrikt sier til Varden at han vil lese vedtaket fra Spesialenheten før de ønsker å kommentere henleggelsen.

Det har ikke lyktes VG å komme i kontakt med Vales advokat.