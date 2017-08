Etter å ha blitt pågrepet i Bulgaria, er en tyrker (40) varetektsfengslet i Oslo – siktet for å ha drept en mann (54) på Hellerud i juni. Fra før er en finne i 50-årene siktet i samme sak.

– Han er siktet for drap eller medvirkning til dette, så vi mener at han har utført handlingen eller vært med på å medvirke.

Det sier politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby i Oslo politidistrikt til VG kort tid etter at han har fått tingrettens medhold i begjæringen om å varetektsfengsle 40-åringen i fire uker med brev-, besøk- og medieforbud, hvorav to av ukene er i fullstendig isolasjon.

– Mistanken mot ham pekte seg tidlig ut i etterforskningen, sier Kraby om den varetektsfengslede tyrkeren.

40-åringens forsvarer Tor Kjærvik sier til VG at hans klient ikke erkjenner straffskyld.

– Han erkjenner at han har vært i Norge, og har ikke lagt skjul på det i avhør. Til politiet har han også forklart seg om sine bevegelser.

Dette har skjedd: Mann funnet død på Hellerud i Oslo

– Ankom Norge kort tid før drapet

Det var 15. juni i år at en 54 år gammel tobarnsfar ble funnet død i sitt eget hjem på Hellerud i Oslo. Politiet slo drapsalarm, og gikk kort tid etter ut med en internasjonal etterlysning av to menn: Den 40 år gamle tyrkeren og en finsk statsborger i 50-årene.

Halvannen uke etter drapet kom meldingen om at de to hadde blitt pågrepet i utlandet. De to mennene skal ha kommet til Norge kort tid før drapet og skal ha dratt ut igjen kort tid etterpå.

– Ut fra bevegelsesmønsteret til de siktede, er politiets teori at dette er snakk om et bestillingsdrap?

– Vi har ikke holdepunkter for det. Det kan være det, eller det kan være noe annet. Han er siktet for forsettlig drap. Det jeg kan si er at vi holder alle muligheter åpne, sier Kraby.

– Er det flere personer som er på frifot i saken?

– Vi holder muligheten åpen, men det er nok disse to vi i etterforskningen har pekt ut.

Etterlyst: Drapsofferets bil forsvunnet etter drapet

Relasjon mellom siktede og drapsoffer

Oslo-politiet har i sommer vært i Bulgaria for å avhøre 40-åringen i påvente av utleveringen. Nå venter nye avhør med konfrontasjoner av opplysninger politiet sitter på. bekrefter Kraby.

Politiadvokaten sier at de mener at det er en relasjon mellom de siktede og drapsofferet, men vil ikke gå i detalj.

– Det har vært noe kjennskap dem imellom, sier Kraby og legger til at de også mener det er en tilknytning mellom de to siktede mennene.

Politiet jobber nå for fullt med å kartlegge de siktedes bevegelser, i tillegg til deres eventuelle rulleblad i sine respektive hjemland. Etter drapet var 54-åringens bil – en hvit Toyota Auris – forsvunnet, men ble senere funnet ved et bingolokale på Ensjø.

Foreløpig vil ikke politiet kommentere hvorvidt de mener at de to mennene kjørte bort bilen etter drapet.

– Bilen er en del av etterforskningen, det er alt jeg kan si.

– Hva mener dere er motivet for drapet?

– Det får etterforskningen vise.