Hellerud-drapet: Bilen til offeret (54) funnet i Oslo

Da politiet slo drapsalarm etter at en tobarnsfar (54) ble funnet død i sin egen leilighet på Hellerud, var 54-åringens bil forsvunnet. Nå er bilen kommet til rette.

– Politiet ble varslet søndag kveld av et vitne som fortalte at bilen sto parkert ved et bingolokale i Rolf Hofmos vei 24 på Ensjø. Vi vet ikke hvorfor bilen sto parkert der, og kan ikke utelukke at offeret selv har satt den der – selv om det er ingenting som tyder på at det er det som har skjedd, sier politiinspektør Grete Lien Metlid i Oslo politidistrikt til VG.

Politiet ønsker nå tips fra publikum som har vært i området på Ensjø i perioden torsdag ettermiddag og frem til søndag kveld sist uke. I tillegg har etterforskere innhentet overvåkningsvideoer fra området.

SENTRAL: Politiet har tauet inn drapsofferets bil etter at den ble funnet på Ensjø og vil nå finkjemme bilen for spor som eventuelt kan peke ut en eller flere gjerningspersoner. Foto: POLITIET

– Det er interessant siden vi har funnet bilen, sier Metlid.

Ingen pågripelser



Politiet vet ikke hvor lenge bilen har stått parkert ved bingolokalene eller hvem som har parkert den der. Ingen er pågrepet i drapssaken og en eller flere gjerningspersoner er fortsatt på frifot.

– Vi innhenter alt av elektroniske spor og gjennomgår materialet fortløpende, sier politiinspektøren.

Politiet ble varslet om dødsfallet like etter klokken 16 torsdag ettermiddag. I løpet av kvelden foretok krimteknikere undersøkelser på stedet og liket av mannen ble fraktet bort.

Den foreløpige obduksjonsrapporten var klar fredag ettermiddag, men politiet ønsker ikke å kommentere detaljer fra undersøkelsene.

Politiet har vært i møter med offerets familie i helgen og orientert dem om drapssaken.

Vitner fortalte til VG at boligen var rasert.

– Jeg skjønte med en gang at noen var død. Familien gikk inn i leiligheten, og vi hørte masse skrik og gråting. Det var kaos her en stund, fortalte to gravearbeiderne.