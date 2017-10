Hele rettssaken mot bombetiltalt 17-åring går for lukkede dører

Etter at en 17-åring ble pågrepet på Grønland med en bombelignende gjenstand, ble det iverksatt en stor politiaksjon og deretter etterforskning av PST. I dag bestemte Oslo tingrett å lukke hele rettssaken for offentligheten.

I går startet rettssaken mot 17-åringen som i april i år ble pågrepet på Grønland i Oslo, bærende på en bombelignende gjenstand.

Gjenstanden inneholdt lightergass og splinter fra et nettinggjerde. Den skal ha hatt et begrenset skadepotensial.

Da 17-åringen møtte i retten i går, erkjente han seg ikke straffskyldig.

Deretter besluttet retten å lukke dørene da 17-åringen skulle forklare seg. I dag besluttet retten også å lukke dørene resten av forhandlingene. Rettssaken skal ifølge planen gå frem til 13. oktober, men kan bli ferdig før det.

Avgjørelsen om lukkede innebærer at all fremlegging av beviser og annen informasjon vedrørende saken, går uten at offentligheten, ved presse og andre, får være til stede.

Det var uenighet om spørsmålet, og en av tre dommere ønsket ikke å lukke hele forhandlingen. Påtalemyndigheten, ved aktor Marit Bakkevig fra, opplyser til VG at de ønsket åpenhet.

– Hensyn til privatlivet

Utgangspunktet er at alle rettsforhandlinger skal holdes åpne, men hvor den tiltalte er mindreårig, er hovedregelen lukkede dører.

«Hensynet til den mindreårige tiltaltes rett til privatliv har vært avgjørende for rettens flertall i avveiningen mot allmennhetens behov for informasjon», fremgår det av dagens kjennelse.

Retten la særlig vekt på at tiltalte og hans verge ønsket lukkede dører, og kunne ikke se at saken var så spesiell at man kunne sette til side FNs barnekonvensjon. Aktor, ved PST, mente det kunne gjøres unntak fra dette, noe også en av dommerne gjorde.

SPESIALIST: Thomas Hegghammer, forsker Forsvarets forskningsinstitutt, vitnet i retten i dag som sakkyndig. Han kunne ikke opplyse hva han vitnet om. Bak sitter aktor Marit Bakkevig. Foto: Ådne Husby Sandnes / , VG

Retten vurderte om pressen kunne være til stede med referatforbud, og om man kunne lukke dørene delvis. Dette mente retten ville føre til en skjev fremstilling av saken.

– Listen ligger ganske høyt

Arne Jensen, generalsekretær i Norsk Redaktørforening, mener tingretten tråkker feil.

– Å lukke forhandlingene helt i denne saken mener jeg er feil fremgangsmåte fra rettens side. Det man kunne gjort var å lukke dørene for allmennheten, men gi pressen adgang til å være til stede, men med begrensninger i referatadgangen som retten finner nødvendige, sier han til VG.

Følgende fremgår av Dommerforeningens mediehåndbok:

«Med unntak for de sakene hvor det i loven er uttrykkelig bestemt at rettsmøtet skal gå for lukkede dører, vil det etter utvalgets mening sjelden være behov for å utelukke pressen. Utvalget mener at de hensyn som tilsier lukkede dører, som oftest vil ivaretas ved at det nedlegges et begrenset referatforbud».

Ina Strømstad, i Dommerens mediegruppe og tingrettsdommer i Oslo tingrett, påpeker at hovedregelen i straffesaker hvor barn er tiltalte, er at de går for lukkede dører.

– Saken kan åpnes i særlige tilfeller, og listen ligger ganske høyt for å gjøre det, sier hun.

I dag vitnet Thomas Hegghammer, som er spesialist på voldelig islamisme og forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Han ønsker ikke å opplyse hva konkret han var sakkyndigvitne om.

Andre alvorlige saker åpne

I flere andre alvorlige straffesaker med mindreårige involvert, har rettssaken gått for åpne dører.

Under Vollen-saken, hvor en 17 år gammel jente ble dømt til 9 års forvaring for drapet på Anna Kristin Gillebo Backlund (30), fikk pressen være til stede.

Jentas forsvarer, advokat Cecilie Nakstad, opplyser at de ønsket mediedekning for å få belyst en rekke sider av saken for offentligheten.

– I tingretten var det referatforbud under hennes og farens forklaring, men pressen fikk være til stede for å høre hele saken. Pressen satt i et tilstøtende rom med video- og lydoverføring for å verne tiltalte for belastningen det er å ha mange personer fysisk til stede i rettssalen.

Nakstad opplyser at man brukte samme ordning i lagmannsretten.

Advokat Svein Kjetil Stallemo, som forsvarte den 15 år gamle gutten som i lagmannsretten ble dømt til 11 års fengsel for å ha drept Jakob Hassan (14) og Tone Ilebekk (48) i Kristiansand, stusser over Oslo tingretts avgjørelse.

– I den saken var det lukkede dører, men presse fikk være til stede. Det var kun referatforbud for enkelte uvesentlige helseopplysninger, sier Stallemo til VG.

Den bombetiltalte 17-åringens forsvarer, Javeed Shah, opplyser til VG at han begjærte lukkede dører fordi tiltalte er mindreårige og fordi han ikke ønsker offentlighet rundt saken.

Terror-video

Selve hendelsen hvor 17-åringen ble pågrepet, forårsaket en stor politiaksjon på Grønland. Det var satt opp sperringer i flere gater. Politiet gjennomførte så en kontrollert sprengning av enheten. Deretter overtok PST etterforskningen.

Gutten var lenge siktet etter terrorlovgivningen og ble varetektsfengslet flere ganger på dette grunnlaget.

STOR INTERESSE: Bombefunnet vakte oppsikt og førte til stor interesse. Her er politi og presse fotografert på det første fengslingsmøtet i april. Foto: Trond Solberg / , VG

17-åringen skal ifølge PST ha videresendt en film som oppfordrer til terroraksjoner samme dag som han ble pågrepet.

I en fengslingskjennelse fra lagmannsretten fremgår at det at 17-åringen i avhør har tilkjennegitt at han er «mer religiøs i salafistisk retning enn han tidligere har gitt uttrykk for».

I etterforskningen av saken ble bomben rekonstruert for å undersøke skadepotensialet. Denne rekonstruksjonen skal ifølge NTB ha vært medvirkende til at 17-åringen ikke ble tiltalt etter terrorparagrafen.

Påtalemyndigheten regner likevel saken som særlig grov, og gutten risikerer ti års fengsel.

Oppjustert terrorvurdering

17-åringen, opprinnelig fra Usbekistan, men russisk statsborger, ble pågrepet dagen etter at en usbekisk mann kjørte ned og drepte fem personer i en gågate i Stockholm.

Pågripelsen av 17-åringen førte til at PST oppjusterte sin trusselvurdering fra «mulig» til «sannsynlig» for at det kunne bli gjennomført terrorangrep mot Norge.

Denne vurderingen gjelder fortsatt, ifølge NTB.

– Radikalisert

Tiltalte er russisk statsborger med bakgrunn fra Nord-Kaukasus. Han kom til Norge som asylsøker i 2010 sammen med familien og har fått innvilget opphold. Han bodde i Finnmark før han flyttet til Oslo, skriver NTB.

I retten satt 17-åringen med alvorlig ansikt og hendene foldet da tiltalen mot ham ble lest opp.

Påtalemyndigheten har gått gjennom tiltaltes telefon og skole-PC og mener de har funnet bevis for at tiltalte var i ferd med å radikaliseres.

– Han er en bokstavtro muslim, og det kan se ut som om vært i en radikaliseringsprosess, sa aktor Marit Bakkevig i retten.