Håndverker bedrageritiltalt: Svindlet kunder for penger - rømte fra jobben

Tømreren Asle Thømt (43) fra Østfold er tiltalt for grovt bedrageri og grov utroskap etter at en rekke privatpersoner forskuddsbetalte for oppussingstjenester som ikke ble levert.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

VG skrev i fjor høst om rundt 20 familier og privatpersoner i Oslo, Akershus og Østfold som hevdet at de var blitt lurt av 43-åringen.

Noen av kundene opplyste at de hadde betalt nærmere én million kroner inn på mannens konto eller selskaper han har vært tilknyttet de siste årene.

Problemet i alle sakene var at etter pengene var betalt, så stoppet arbeidet etter hvert opp. Tilbake sto fortvilte forbrukere med i beste fall halvgjort og mangelfullt utført arbeid.

Nå har Oslo statsadvokatembeter tatt ut tiltale for bedrageri, grov utroskap og grovt bedrageri mot mannen.

– Dette er en viktig straffesak, sett i et forbrukerperspektiv, sier Jahn Schei, politiadvokat i Øst politidistrikt. Schei sier tiltalen består av elleve punkter. Ni av straffesakene ble utført i et gitt tidsrom i 2015.

Bakgrunn: Fortvilte familier om tømrer: Han har lurt oss

Thømt: – Ikke lest tiltalen selv



Tiltalte Thømt sier selv til VG at han ikke har lest tiltalen, og at han vil gå gjennom den med sin advokat før han uttaler seg til media.

Han har tidligere beklaget overfor noen av de bedratte kundene i VG, og sagt at han vil gjøre arbeidet ferdig, og at arbeidet han gjorde ble stoppet av konkurser.

Andre forskuddsbetalere sier han har betalt inn penger til et firma der han selv bare var ansatt. 43-åringen har skiftet navn etter at han ble identifisert i VG i fjor høst. Nå heter han Vegard Olsen.

– Jeg setter ikke pris på den belastningen VG har gitt meg og min familie ved å omtale navnet mitt denne saken, sier han.

Leste du denne? Spilleavhengig takbygger tiltalt for å ha svindlet eldre for store summer

Betalte over 1,2 millioner i forskudd



Det ene forholdet i tiltalen gjelder hvordan påtalemyndigheten mener mannen i april 2014 på vegne av et byggeselskap inngikk kontrakt med en familie i Moss om å utføre håndverkstjenester for over 1,2 millioner kroner.

De fornærmede betalte nesten hele summen på forskudd, men fikk kun utført arbeid for rundt 400.000 kroner, ifølge tiltalen.

Videre står det i tiltalen at mannen forsto at kontrakten ikke ville kunne oppfylles i henhold til tidsfristen som var satt, og at forskuddsbetalingen dermed ville føre til økonomisk tap for de fornærmede.

Påtalemyndigheten mener også at den tiltalte hadde økonomisk interesse av at selskapet ble tilført midler, ettersom det var delvis eid av hans kone.

En annen familie, bosatt i Asker, punget sommeren 2013 ut nær 880.000 forskuddskroner for oppussing, men heller ikke disse fikk utført jobben de hadde betalt for, ifølge tiltalen. Kontrakten ble inngått på vegne av et enkeltpersonforetak tilhørende mannen.

Så du denne? Her blir bilsvindleren avslørt av overvåkningskamera

MARERITT: Judith Schønneberg i Asker betalte Thømt 800. 000 kroner, men jobben ble likevel ikke gjort. Husdrømmen utviklet seg til et mareritt for Asker-kvinnen. Foto: Silje Ensrud , VG

– Vi måtte hente inn nye byggfolk, og prisene for å overta andres halvferdige prosjekter er langt høyere. Derfor måtte vi ut med store summer, også etter at vi har betalt nesten 900.000 kroner til Asle Thømt, sa Judith Schønneberg til VG da saken var under etterforskning i fjor.

Krav fra kreditorene



Thømt er også tiltalt for i 2015 å ha utgitt seg for å være representant for et selskap han hadde inngått samarbeid med.

Uten at daglig leder i selskapet visste det, inngikk han kontrakter med flere kunder, og han oppnådde økonomisk vinning ved å utstede forskuddsfaktuer på vegne av et selskapet der han hadde påført sitt private kontonummer.

Ifølge påtalemyndigheten dreide det seg om «betydelige beløp», og svindelen medvirket til at selskapet gikk konkurs.

Siden 2010 har 42-åringen blitt ilagt to konkurskarantener og totalt 193 kreditorer, bestående av privatpersoner og selskaper, har meldt inn krav på til sammen 12 millioner kroner.

Svartelistet av Finn



10,8 millioner av disse stammer fra en konkurs i sommeren 2014.

Hos Forbrukerrådet har de mottatt klagesaker på tre selskaper Asle Thømt har vært tilknyttet. Totalt har Forbrukerrådet registrert syv klagesaker på virksomhetene mannen har vært tilknyttet siden 2013, bekreftet Ann Hege Skogly, senior kommunikasjonsrådgiver hos Forbrukerrådet da VG skrev om Thømt i fjor høst.

Klagene mot mannen har også ført til at han har blitt svartelistet av Finn.no.

Forsvarer Helge Karlbom sier til VG mandag at han ikke har fått politiets dokumenter ennå, og at han derfor ikke har fått gjennomgått disse med klienten.

Rettssaken mot mannen er berammet, og starter i Moss tingrett 1. november. Det er satt av fem dager til saken.