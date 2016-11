Håndverker bedrageridømt til to års fengsel

Håndverkeren Vegard Olsen (43), som tidligere het Asle Thømt, er dømt til to års fengsel for svindel av et tosifret antall personer.

I tillegg til to års fengsel er Olsen dømt til betale elleve personer totalt 2,2 millioner kroner i erstatning. Felles for de fornærmede er utbetalinger til Olsen for kjøp av håndverkertjenester som aldri ble levert.

Mens aktoratet mente han hadde svindlet enkeltpersoner for 2,8 millioner, mente retten at det dreide seg om rundt 2,4 millioner kroner.

VG var i fjor høst i kontakt med en rekke familier og privatpersoner i Oslo, Akershus og Østfold som hevdet at var blitt lurt av Olsen. Flere av dem sa til VG at de forskuddsbetalte for oppussingstjenester mannen aldri leverte.

– Vi måtte hente inn nye byggfolk, og prisene for å overta andres halvferdige prosjekter er langt høyere. Derfor måtte vi ut med store summer, også etter at vi har betalt nesten 900.000 kroner til Asle Thømt, sa en av dem, Judith Schønneberg.

Nå er hun og mannen trodd. Retten fant det «bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte i hensikt å skaffe seg en uberettiget vinning» lurte dem.

LURT: Sigmund Lyngmo og Monica Løvold i Moss viser frem til halvferdige arbeidene til den nå dømte håndverkbedrageren. Foto: Silje Ensrud , VG

Vurderer anke



Det unge paret Monica Løvold og Sigmund Lyngmo betalte over en halv million til Olsen. Ifølge dommen fra Moss tingrett lurte han dem til å innbetale penger i tro om at han da ville gjennomføre arbeidet med blant annet badet.

Retten la til grunn at det hadde blitt utført arbeid for rundt 100 000–150 000 kroner, og at Løvold hadde tapt de øvrige 360 000 kronene. «Tiltalte har forledet Løvold til å tro at arbeidet ville bli ferdigstilt dersom hun foretok ytterligere innbetalinger herunder lånte ham penger», står det i dommen.

Siden 2010 har 43-åringen blitt ilagt to konkurskarantener og totalt 193 kreditorer, bestående av privatpersoner og selskaper, har meldt inn krav på til sammen 12 millioner kroner. 10,8 millioner av disse stammer fra en konkurs i sommeren 2014.

Olsens forsvarer sier til NRK at de nå skal vurdere en eventuell anke.