Gullsmed i Oslo ranet med skytevåpen - gjerningsmenn rømte fra antatt ransbil til fots

SKØYEN (VG) Væpnede personer ranet fredag kveld en gullsmed på Skøyen i Oslo før de stakk fra stedet. Politiet søker med helikopter etter gjerningspersonene, som fortsatt er på frifot.

Politiet fikk melding rundt klokken 18.20 om at gullsmed Heyerdahl i Karenslyst Allé på Skøyen var blitt utsatt for et væpnet ran. Ifølge vitner var det minst to gjerningspersoner involvert.

Politiet opplyser at gjerningspersonene truet med skytevåpen og fikk med seg verdigjenstander før de forsvant fra stedet i en stjålet, rød Audi.

Ingen kom fysisk til skade i ranet.

Bilen som gjerningspersonene stakk av i, er funnet på Fornebu. Politiets innsatsleder på stedet opplyser til VG at gjerningspersonene har stukket av til fots.

Ved 19.30-tiden pågikk det en massiv politiaksjon på Fornebu. Politiet stoppet all trafikk ved Telenor Arena og lyste inn i biler med lommelykt. Samtidig hang et politihelikopter i lufta.

SJEKKER BILER: Politiet stoppet trafikk på Fornebu fredag kveld. Foto: Frode Hansen

Både politiet i Oslo og Asker og Bærum deltar i søket etter gjerningspersonene.

– Vi bruker det vi har av tilgjengelig mannskap for å få tatt gjerningspersonene, sier politiets innsatsleder på Skøyen, Hanne Nordve.

Til VG sier Nordve at to personer skal ha oppholdt seg i butikken da ranet startet. Ingen kom fysisk til skade.

– Vi har ingen opplysninger som tilsier at det skal være fare for tredjeperson i forbindelse med disse gjerningspersonene,

Området rundt gullsmeden er sperret av, og politiet sjekker om det er overvåkingskamera i området som kan ha fanget opp hendelsen.