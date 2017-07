Granatsaken i Drammen: Siktede erkjenner at de plasserte gjenstanden på stasjonen

De to siktede etter bombealarmen i Drammen onsdag ettermiddag erkjenner ikke straffskyld etter siktelsen.

Onsdag ettermiddag gikk det full alarm i Drammen etter at noen plasserte det som så ut som en granat på togstasjonen.

De to siktede, en mann og en kvinne, er siktet for trusler ved at de plasserte den granatlignende gjenstanden på stasjonen.

– Vi har ikke fått noen erkjennelse med tanke på siktelsen. De mener den ikke er dekkende, men de har erkjent at de la fra seg den granatlignende gjenstanden på stasjonen, sier politiadvokat Birgit Austad til VG.

Sluppet fri etter avhør



De to siktede er et kjærestepar på rundt 40 år, og kjenninger av politiet. De ble pågrepet i 21-tiden onsdag kveld.

Austad vil ikke gå inn på hva slags miljøer de to tilhører, men sier at politiet er kjent med dem i forbindelse med flere straffbare handlinger. De to ble sluppet fri etter avhør torsdag kveld, opplyser Austad.

Den endelig konklusjonen skal ikke være klar, men de foreløpige undersøkelsene tyder på at gjenstanden er et ufarlig leketøy.

Uklart hvorfor de gjorde det



Austad karakteriserer det som «uklart» hvorfor de la gjenstanden på stasjonen.

– Det store spørsmålet er hvorfor de gjorde det. De sier at de ikke gjorde det for å skade andre eller skape frykt. Nå skal vi sette oss ned og vurdere saken, sier Austad.

Ifølge NTB risikerer de to et betydelig erstatningskrav for handlingen.

Det var tips fra publikum, overvåkingsbilder fra jernbanestasjonen og annen etterforskning som ledet til pågripelsen, skrev politiet i en pressemelding tidligere denne uken.