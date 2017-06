Giftdrapssiktelse mot lege henlagt - tiltalt for uaktsomt drap i stedet

Statsadvokaten henlegger siktelsen om forsettlig drap mot legen i Oslo som var siktet for å ha forgiftet kjæresten sin, melder TV 2.

DØD: Anne Linell Sundt (39) ble funnet død i sin bolig på Bygdøy 12. desember i 2014. Foto: Privat

Legen har i snart to år vært siktet for å ha forgiftet kjæresten sin, Anne Linell Sundt i Oslo. Statsadvokaten har nå henlagt siktelsen om forsettlig drap, opplyser legens forsvarer, advokat Arild Holden til TV 2.

Bakgrunn: Oslo-lege siktet

Han opplyser at han har fått opplyst fra statsadvokaten at legen i stedet blir tiltalt for uaktsomt drap.

Mannen har hele tiden nektet straffskyld. Han satt varetektsfengslet i fem måneder.

– Han er selvfølgelig lettet over at alvoret i saken er noe nedgradert. Det er alvorlig fremdeles, det å bli anklaget for å ha vært uforsiktig, men det er altså en helt annen sak, sier Holden.