Galina-drapet: Kjøpte sex før drapet

OSLO TINGRETT (VG) Den drapstiltalte Hamar-mannen (26) kjøpte seksuelle tjenester av den bulgarske sex-arbeideren Galina Sandeva (28) – før han drepte henne med flere knivstikk.

I sal 327 i Oslo tingrett sitter den 26 år gamle Hamar-mannen med blikket ned i bordflaten foran seg. 26-åringen nekter å avgi forklaring for retten, men sier seg etter hvert villig til å besvare noen spørsmål.

Dommeren tar ordet og vender blikket tilbake til kvelden 16. desember 2015.

— Jeg var ferdig på jobb. Hun vinket til meg fra bilen sin, og jeg ble fristet til å prøve. Vi avtalte 500 kroner for samleie. Jeg satt meg inn i bilen og vi kjørte ned til Tomtekaia, forklarer 26-åringen.

Uenighet om pris



Den drapstiltalte Hamar-mannen forklarer videre at han og Sandeva gikk bak i bilen.

DREPT: Sex-arbeideren Galina Sandeva (28) fra Bulgaria. Foto: Privat

— Jeg skulle til å betale henne. Hun skulle ha 1000-1500 kroner, men det ville ikke jeg være med på. Hun begynte å skrike og slo mot meg i bilen. Jeg forsøkte å komme meg ut, men døren var låst, forklarer tiltalte.

Ifølge Hamar-mannen, tenkte han deretter på muligheten for at det kunne være en hallik i området. I en bag som 26-åringen hadde med seg lå det en kniv åpent.

— Det var ulovlig det hun drev på med. Jeg ble redd og så skjedde det som skjedde. Jeg svarer med kniven som lå i bagen. Jeg fikk panikk. Hun ville ikke la meg slippe ut, forklarer 26-åringen.

– Drapskniven var en julegave



— Husker du det som skjedde? spør dommeren.

— Jeg husker at jeg svarer med å stikke 4-5 ganger. Hun faller ut av bilen. Jeg gikk rundt bilen, og da oppfattet jeg henne som død. Da dro jeg henne inn i bilen og gikk fra området, svarer Hamar-mannen.

I politiavhør har 26-åringen forklart at han fryktet at Sandeva hadde et våpen i bilen.

— Jeg tok livet av henne. Det kunne være at hun trakk våpen mot meg. Det tok kanskje fem skunder før hun var død.

I et politiavhør har tiltalte også forklart seg om sekvensen da han mener at Sandeva var død. Hun hadde da kommet seg delvis ut av bilen.

— Det var ikke noe mer liv i henne. Jeg tenkte at jeg hadde drept henne da jeg løftet henne inn. Det er jo fakta, forklarte han i avhør.

ÅSTEDET: Drapsofferet ble funnet med minst 30 knivstikk i sin egen bil på Bispekaia i Oslo, ett døgn etter drapet. Foto: Politiet

I avhør har 26-åringen forklart at han kjøpte en fruktkniv på Jernia på Grünerløkka før han dro på jobb om drapsdagen. Kniven var tiltenkt faren hans, som en julegave.

— Jeg åpnet kniven på jobb. Den var cirka ti centimeter lang, forklarte han i det aktuelle avhøret i januar 2016.

Dro tilbake til åstedet to ganger



Den drapstiltalte 26-åringen forklarer videre at han returnerte til åstedet to ganger i løpet av de neste timene. Først for å hente offerets mobil og drapsvåpenet. Deretter for å fjerne et hvitt laken som lå bak i bilen og baggen han selv hadde med seg.

— Jeg dro tilbake på natten den siste gangen. Jeg hadde panikk og noia for det som hadde skjedd. Jeg ville fjerne bevis. Det var mye blod på teppet. Det var bak i bilen hendelsen skjedde, forklarer han.

Den 26 år gamle Hamar-mannen holdt tett om drapet til venner og familie. Dagen etter hendelsen dro han på jobb som vanlig – før han reiste på juleferie til familien på Hamar.

— Familien vil sikkert si at jeg var stille og rolig i jula. Det var en forsvarshandling, har 26-åringen forklart i avhør.

Utviste anger i politiavhør



I avhør har 26-åringen utvist anger for drapet – men at det skjedde på grunn av at han ikke kom seg ut av offerets bil.

— Jeg kunne ha slått henne tilbake. Men tenk om hun hadde våpen. Hun ga seg ikke, og så skjer det som skjer, har han forklart i politiavhør.

Da 26-åringen kom hjem om drapskvelden, vasket han de blodige klærne som han hadde hatt på seg denne førjulskvelden.