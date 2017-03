Galina-drapet: Hevder drapet skjedde i selvforsvar

OSLO TINGRETT (VG) Den drapstiltalte Hamar-mannen (26) hevdet i sitt første politiavhør at han drepte sex-arbeideren Galina Sandeva (28) i selvforsvar.

Den 26 år gamle Hamar-mannen ankom sal 327 i Oslo tingrett med en rød mappe i hendene. Han var iført en lyseblå skjorte, lyse bukser og med kortklippet hår.

Forsvarer Joar Berg Henjum forklarer sin drapstiltalte klient om hvem som er til stede på tilhørerbenken. Drapsofferets mor sitter ved siden av sin bistandsadvokat og følger forhandlingene ved hjelp av tolk.

Den drapstiltalte Hamar-mannen reiser seg mens dommerne leser opp den grove tiltalen som påtalemyndigheten har tatt ut mot ham.



– Erkjenner du straffskyld? spør dommeren.

– Det gjør jeg ikke, svarer Hamar-mannen.

Funnet brutalt drept i egen bil



Det var om kvelden 16. desember 2015 at den bulgarske sex-arbeideren ble knivstukket minst 30 ganger i bilen sin på Bispekaia i Oslo, ifølge tiltalen. Stikkene var rettet mot overkroppen og halsen – slik at 28-åringen ble påført alvorlige skader på indre organer.

– Da politiet og ambulansen kom til stedet, så ble hun funnet mellom passasjersetet og førersetet i bilen. Hun ble senere identifisert som Galina Sandeva fra Bulgaria, forklarer statsadvokat Cecilie Schløsser-Møller i sitt innledningsforedrag.

Sandeva døde av forblødning i løpet av kort tid.

Etter vel tre ukers intens etterforskning ble den 26 år gamle Hamar-mannen pågrepet på jobb, like ved åstedet. 26-åringen erkjente handlingen, men nekter straffskyld for drap.

– Det ble iverksatt etterforskning, men uten en mistenkt. Det ble raskt avklart at Sandeva hadde arbeidet som prostituert i Oslo, fortsetter statsadvokaten.

Politiet: Planla drap



Ifølge politiet, tok Hamar-mannen kontakt med Sandeva i Kongens gate i Oslo sentrum denne førjulskvelden i 2015 og ble med i bilen hennes.

ÅSTED: Her er bilen til sex-arbeideren Galina Sandeva (28) på Bispekaia hvor hun ble drept. 28-åringen ble funnet cirka ett døgn etter drapet. Foto: Politiet

Politiet mener den unge Hamar-mannen planla å drepe noen i prostitusjonsmiljøet i Oslo, men at offeret var tilfeldig. Etterforskningen har ikke avdekket noen relasjon mellom 26-åringen og sex-arbeideren, og heller ingen kontakt mellom dem i forkant av drapet.

Politiet mener imidlertid at Hamar-mannen hadde med seg kniven som ble brukt under drapet da han kontaktet Sandeva.

Ifølge statsadvokaten, erkjente den 26 år gamle Hamar-mannen drapet umiddelbart i sitt første politiavhør i begynnelsen av januar 2016.

— Han hevdet at de møttes tilfeldig og at drapet skjedde i selvforsvar. De to hadde avtalt at tiltalte skulle betale 500 kroner for seksuelle tjenester. Tiltalte hevdet at Galina krevde mer penger, noe som førte til en konflikt, forklarer statsadvokaten.

I politiavhør har Hamar-mannen forklart at han drepte den bulgarske sex-arbeideren med 4-5 knivstikk. 26-åringen skal selv ha løftet offeret tilbake i bilen etter at hun var død.

— Kniven ble funnet i en kjøkkenskuff hjemme hos tiltalte, opplyser Schløsser-Møller.

I avhør har tiltalte forklart at han forlot åstedet etter drapet, men at han returnerte til bilen for å hente kniven. Denne forklaringen var ny for politiet da de konfronterte ham med politiets funn i etterforskningen i det femte avhøret.

– Han sto fast på sin forklaring om at han stakk Galina 4-5 ganger med kniven, og hevdet at noen andre må ha påført de andre stikkene mens han var borte fra åstedet, forklarer statsadvokaten.

Slik sporet politiet opp drapsmannen



Klokken 21.32 denne førjulskvelden mottok politiet et nødanrop på åtte sekunder fra sex-arbeiderens mobiltelefon.

Telefonen slo inn på en basestasjon i nærheten av Bispekaia. En time senere hadde telefonen innslag på en basestasjon ved St. Hanshaugen/Ila.

– Dette var det siste innslaget fra Galinas telefon, og på bakgrunn av dette ble det innhentet trafikkdata fra området som dekket området ved Bispekaia og ved Ila. Telefonen til tiltalte var en av telefonene som slo inn på begge basene, forklarer statsadvokaten.

Analysen viste at telefonene til tiltalte og Galina beveget seg parallelt mellom disse basestasjonene. Politiet innhentet deretter overvåkningsvideoer fra disse områdene, hvor tiltalte ble fanget opp. I tillegg hentet inn bankutskrifter fra tiltaltes konto.

– På bakgrunn av dette ble tiltalte pågrepet i saken, forklarer statsadvokaten.

Politiet mener Hamar-mannen drepte sex-arbeideren, tok med seg mobilen hennes og dro hjemover. 26-åringen har i politiavhør forklart hvor han kastet telefonen, nærmere bestemt i en rist vel 100 meter fra leiligheten hvor han bodde.

I det konfronterende politiavhøret endret tiltalte forklaring på flere punkter, deriblant at han hadde returnert til åstedet og hentet kniven, rusmisbruk og sin tidligere befatning med prostituerte.

— Tiltalte hadde kontakt med flere prostituerte dagen før drapet, opplyser statsadvokaten.

– Snakket om varulver



Den drapstiltalte mannen har også vært med politiet ut i Oslo gater og forklart seg om sine egne bevegelser etter drapet og om hvor han dumpet offerets telefon.

SENTRALT: Her henter krimteknikere fra Oslo-politiet mobilen til offeret fra en rist ved St. Hanshaugen. Telefonen ble dumpet der av tiltalte og har vært en viktig brikke i etterforskningen. Foto: Morten Hopperstad

En nær venn av 26-åringen har vært et sentralt vitne i straffesaken. Vennen delte leilighet med Hamar-mannen og har forklart seg om 26-åringes mørke sider.

Tiltalte skal i samtaler snakket om ting som gjorde at vennen ble bekymret for hans psykiske helse. I avhør har han forklart seg om en samtale hvor siktede snakket om å ta liv for å bli en varulv.

Samtalen fant sted om høsten før det brutale drapet.

— Tiltalte sa at han var redd for at han var blitt en varulv etter det som skjedde. I disse avhørene ble også rusmisbruk tatt opp. Tiltalte forklarte at han drakk alkohol og brukte marihuana – men at han hadde sluttet med marihuana, forklarer statsadvokaten.

Allerede kort tid etter pågripelsen var det klart at psykiatri ville bli et tema i saken. Den rettspsykiatriske undersøkelsen konkluderte med at Hamar-mannen var tilregnelig både på gjerningstidspunktet og på tidspunktet da undersøkelsen ble gjort.