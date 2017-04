Frykter ny BMW-bande

Siden nyttår har Sør-Øst politidistrikt hatt 24 innbrudd i BMW-er. – Det er store verdier som blir tatt, sier operasjonsleder Erik Gunnerød.

Onsdag morgen våknet tre BMW-eiere på Nærsnes i Røyken til et trist syn: GPS, kollisjonspute og ratt var stjålet etter innbrudd i bilene deres.

– Det blir etterforsket. Det er mistanke om at dette er organisert, sier operasjonsleder Erik Gunnrød til VG.

For BMW-eierne i Røyken er ikke de eneste som har opplevd tyveri fra bilene sine i det siste. I forrige uke var det innbrudd i to BMW-er på Sætre i Drammen, skriver Drammens Tidende. I midten av april ble det meldt om et innbrudd i en BMW i Underlia.

– Så langt har vi hatt 24 saker i hele Sør-Øst politidistrikt. Og bare her i Søndre Buskerud har vi hatt 13 saker siden nyttår, sier Gunnerød til VG.

I alle tilfellene ble bilene robbet for dyrt utstyr som ratt, navigasjonsutstyr og kollisjonsputer.

– De går etter dyrt utstyr, og det er store verdier som blir tatt fra bilene. I snitt koster det 100.000 kroner å reparere en bil etter et slikt innbrudd, sier Gunnerød.

I fjor høst advarte politiet mot BMW-bander etter at det ble meldt om mer enn 200 tyverier i Asker, Bærum, Oslo og Romerike. Også i Trondheim ble det meldt om flere tilfeller.

Gunnerød sier det er for tidlig å si om det er de samme gruppene som er på ferde igjen, eller om det er snakk om nye bander.

– Det blir etterforsket, og Sør-Øst har en egen gruppe som jobber med det. Flere distrikter på Østlandet samarbeider, i og med at det mest sannsynlig er organisert vinningskriminalitet det er snakk om, sier Gunnerød.

