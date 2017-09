Frode Sannis bror forteller at sorgen og savnet er størst for familien etter drapet. Han forstår ikke hvordan tiltalte kan beskrive Sanni slik han gjør.

3. desember i fjor ble tømreren Frode Sanni (42) drept på Maxbo på Notodden.

En 23 år gammel mann, som har erkjent drapet, står denne uken i Aust-Telemark tingrett, tiltalt for å ha drept Sanni. Han fortalte første dag at han knivstakk og halshugget Sanni på et pauserom i butikken.

Sannis etterlatte i lovens forstand, hans mor og hans egen sønn, krever 300.000 kroner hver i oppreisning. De har også inngått en avtale med Maxbo om at de skal få et ukjent beløp.

Mor og sønn har ikke orket å avgi forklaring, og det var derfor en av Sannis brødre som onsdag inntok vitneboksen.

– Sorg og savn

Han forteller at Sanni bodde sammen med moren sin og sønnen på drapstidspunktet og at de var veldig nære.

De har begge hatt det svært tøft etter drapet. Moren ønsker å flytte ut av huset fordi hun ikke orker å gå rundt der lenger.

JOBBET PÅ MAXBO: 23-åringen jobbet på Maxbo hvor Frode Sanni var fast kunde. Her jobber krimteknikere i butikken hvor det brutale drapet fant sted i desember i fjor. Sanni ble halshugget av 23-åringen. Foto: Alf Øystein Støtvig / , VG

Når det gjelder sønnen, som har flyttet for å studere, så er sorgen og savnet størst, forteller broren.

– Han har noen bedre og dårlige dager, men han har problemer med å se hvorfor dette skjedde og kan bli oppgitt og irritert.

Kjenner seg ikke igjen

Et tema for rettssaken har vært at motivet for drapet var et uoppgjort pengekrav 23-åringen mente han hadde mot Sanni. 23-åringen skal også ha følt seg krenket eller tråkket på av Sanni, fordi han angivelig skal ha kommet med bemerkninger om ham.

23-åringens mor vitnet om at sønnen lett kunne misforstå sosiale situasjoner. Hun ga klart uttrykk for at sønnen skulle ha fått hjelp til å takle sin aspergerdiagnose.

Broren til Sanni kjenner seg ikke igjen i 23-åringens forklaring.

– Vi i familien har noen ganger trodd vi har gått inn feil rom. Vi kjenner oss ikke igjen i den personen det snakkes om. Frode var omsorgsfull, redelig, jovial og pliktoppfyllende.

VISTE FREM: Broren til Sanni viste frem utmerkelsen fra Carnegies Heltefond i retten. Avdøde fikk denne for en heltedåd i 2006. Foto: , Ådne Husby Sandnes / VG

Heltemedalje



Broren reiser seg under vitnemålet og viser et innrammet bevis på at Sanni fikk Carnegies heltemedalje i 2007. Året før avvæpnet han en knivdesperado på Notodden. Etter å ha hørt desperate skrik fra nabohuset, klatret han opp på verandaen med en stige og tok seg inn i boligen.

Naboen var da i ferd med å gå løs på kona med kniv og slagvåpen. Han holdt mannen fast til politiet kom. Gjerningsmannen ble senere dømt for legemsbeskadigelse med særlig farlig redskap.

– Det gjør ikke en sinna, sur, grinete, ubrukelig kar. Dette gjorde han uten tanke på egen sikkerhet, sier broren i retten i dag, som tydelig var oppskaket over beskrivelsen tiltalte og familien hadde gitt av broren.

– Med på spøken

Bistandsadvokat Christian Lundin spurte om han hadde hørt om den angivelige underliggende konflikten mellom tiltalte og Sanni.

– Jeg vet jo at gjerningsmannen jobbet for Frode. Jeg har truffet ham på en arbeidsplass. Jeg vet Frode var mye på Maxbo. Jeg er helt sikker på at Frode har gjort opp og at avtalen er fulgt til punkt og prikke. Jeg kan ikke skjønne at de setningene som er sagt om Frode stemmer.

Han forteller at tiltalte var med på spøken på venterommet.

– De prater på en annen måte enn på bedehuset på søndag. Jeg vet også at gjerningsmannen var med på spøken. Da nytter det ikke å komme etterpå å si at du følte deg tråkket på eller spyttet på, sier broren.

– Ikke stor sannsynlighet for vold

Aktor vurderer å legge ned påstand om 18 år forvaring på bakgrunn av gjentagelsesfare. Forvaringsstraff ilegges i tilfeller hvor vanlig fengselsstraff ikke er tilstrekkelig for å verne samfunnet.

De to sakkyndige i saken, psykiater Pia Løvgren og psykologspesialist Line Aanerød, viser til forskning og sier at man kan bli mer aggressiv av steroider.

De forteller det ikke finnes bevis for at personer med asperger er mer voldelig enn andre, men at de lett kan misforstå sosiale settinger, og da føle seg krenket. Diagnosen fører til mindre empati, men ikke mangel på empati. De er ofte også svært ærlige og uten filter.

De mener at dersom tiltalte slutter å bruke rusmidler og ikke fortsetter å se på voldelige filmer, så er det ikke stor sannsynlighet for at 23-åringen begår vold igjen. Men dersom han ikke slutter med dette, vil risikoen være til stede.

– Han har utviklet seg og har endret atferd siden drapet. Vi mener det lav gjentagelsesfare for vold. Vi finner ikke mange risikofaktorer og vi mener det er bruk av steroider og bruk av rivotril som er årsaken til handlingen, sier Løvgren, som sier det ikke er noe som tyder på at 23-åringen vil handle med vold hvis han føler seg krenket på ny.