Frode Sanni (42) drept på Maxbo: Einar Langedok Kaafjeld (23) dømt til 19 års fengsel

Mannen som på brutalt vis drepte Frode Sanni (42) på Maxbo på Notodden i fjor, er dømt til 19 års fengsel.

Det skriver blant andre Telemarksavisa og NRK.

Dommen er enstemmig og ble avsagt i Aust-Telemark tingrett i dag.

– Tiltalte var tilregnelig og skal dømmes for drap. Det vil ikke bli åpnet for prøveløslatelse i denne saken. Retten er kommet til at drapet var utført med overlegg. Drapet var en ren henrettelse, begått i full offentlighet, leser dommer Steinar Backe ifølge Telemarksavisa opp i retten.

Frodes familie: – Han var omsorgsfull, redelig og jovial

Aktors påstand var i utgangspunktet 18 år forvaring, med en minstetid på 12 år.

– Vi finner det bevist at tiltalte bestemte seg for å drepe Sanni da han satt i sin egen bil. Han gikk da og hentet kniv og øks. Da den første kniven ikke var skarp nok, hentet han en kniv fra sin egen bil. Så hentet han to økser, leste dommeren.

Døde på kafferom

Det var lørdag 3. desember i fjor at tømrer Frode Sanni (42) ble brutalt drept på Maxbo på Notodden av Einar Langedok Kaafjeld (23), som var ansatt i byggevareforretningen.

Brukte 3,5 minutter: Slik forklarte 23-åringen drapet i retten

Midt på dagen skal 23-åringen ifølge tiltalen ha stukket Sanni gjentatte ganger med kniv i hals- og nakkeregionen og skilt Sannis hode fra kroppen ved å skjære med kniv og hugge med en øks, slik at den lokale tømreren døde inne på et kafferom i forretningen.

JOBBET PÅ MAXBO: 23-åringen jobbet på Maxbo hvor Frode Sanni var fast kunde. Her jobber krimteknikere i butikken hvor det brutale drapet fant sted i desember i fjor. Sanni ble halshugget av 23-åringen. Foto: Alf Øystein Støtvig , VG

Under rettssaken som pågikk for to uker siden, kalte statsadvokat Anne Margrete Katteland drapet «en henrettelse».

– Dette er en grusom handling som har rammet mange – familie og kunder ved Maxbo. Lokalsamfunnet er rammet, og det er også tiltaltes familie, sa Katteland i sin prosedyre.

Aktor: – En absurd handling

23-åringen har erkjent straffskyld på alle punkter, også narkotikabesittelse og bruk av steroider.

Katteland viste til at drapet skjedde i full offentlighet, med flere tilskuere. Hun påpekte at tiltalte også visste hvordan han skulle drepe etter å ha sett utallige henrettelsesfilmer.

Under rettssaken kom det også frem at tiltalte 23-åringen likte å se slike filmer i sakte film.

– Tiltalte viser sterk gjennomføringsevne – og fullfører en halshogging. Han finner fram en øks på forhånd og henter ved to anledninger to kniver. Det er en absurd handling, sa Katteland og la til at syndromet asberger ikke er formildende.