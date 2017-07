Frekke tyver stjal prestekjole

Tyv brøt et av de ti bud mandag kveld – stjal prestekjole.

Noen hadde åpenbart ikke fått med seg budet «du skal ikke stjele», da de gjorde innbrudd i bilen til ekteparet Dale på Sagene i Oslo mandag kveld, og stjal med seg noe av det fineste i bagasjen: Datteren Marias prestekjole.

Bilen sto parkert i Stavangergata, tvers over Margarinfabrikken barnehage, da noen brøt seg inn i den fullpakkede bilen. Ekteparet var bare på gjennomfart fra Drøbak, og skulle kjøre videre hjem til Gjøvik i Oppland dagen etter.

– Vi skulle overnatte hos vår andre datter for å være hundevakt, og alt var i orden da vi var ute for å lufte hunden i 22-tiden, forteller Trude Grevstad Dale, Marias mor.

Men da de kom ut igjen tirsdag morgen, rundt klokken syv, var det noen som hadde knust bakruten og fått med seg det spesielle plagget. Sammen med prestekjolen lå Marias skreddersydde stola.

HØYTIDELIG: Dette bildet er tatt av Maria første gang hun bruker stolaen i et bryllup. Nå er den stjålet fra foreldrenes bil. Foto: Eivind W. Skifjeld

Kunne tatt skittentøyet



– En stola er det som legges rundt skuldrene på en prest når han eller hun blir ordinert. En prest opplever at det er noe personlig og høytidelig over det å bære en stola, sier Jens Dale, Marias far, som også er prest.

Stolaen var sydd av kirketekstilkunstneren Kirsten Irgens. I tillegg til prestekjolen og stolaen fikk tyvene også med seg dressen til ekteparets svigersønn.

– Jeg tror kanskje de har tatt de to første tingene de så da de knuste ruten, sier Trude.

– Overraskelsen må ha vært stor for tyvene da de oppdaget at det de hadde fått tak i var en prestekjole, humrer Jens.

– Det var det kjipeste de kunne tatt. De kunne heller ha stjålet restematen eller skittentøyet, nær sagt, sier Trude.

LEIT: Ekteparet hadde feriebagasjen i bilen da noen brøt seg inn i bilen mandag kveld. Bildet er tatt i Gjøvik, hvor de bor. I bakgrunnen er innsjøen Mjøsa. Foto: PRIVAT

Leit

Maria ble lei seg da foreldrene ringte og fortalte om tyveriet. Hun bor i Kjøllefjord i Finnmark, og jobber som prest i Gamvik. Onsdag denne uken venter hun besøk av foreldrene, og planen var at de skulle ha med seg stolaen nordover.

– Det er jo leit, da. Jeg er veldig glad i den og skulle gjerne hatt den tilbake. Hvis det å snakke om det i avisen kan hjelpe for å få til det, så er det bra. Jeg tror neppe tyven har bruk for den, så det hadde vært fint å få den tilbake, sier Maria.

Midt oppi det hele ville tilfeldighetene det slik at familien skulle få seg en liten latter. Maria satt nemlig og forberedte en gudstjeneste da hun fikk vite om tyveriet.

Hvilken tekst hun satt med?

«Samle dere ikke skatter på jorden hvor møll og rust tærer og hvor tyver bryter inn og stjeler.»

– Det var tilfeldig at det var akkurat den teksten. Så denne historien blir en icebreaker til gudstjenesten, sier pappa Jens.

Tyveriet er anmeldt.