Fortvilet sørlandskvinne til VG: Lurelegen fjernet spiralen min

Uten noe form for utdannelse, fjernet den bedragerisiktede lurelegen en spiral fra kvinnens underliv. – Jeg føler meg både krenket og brukt, sier kvinnen til VG.

Lurelegen innrømmet forholdet tidligere i sommer.

Lørdag skrev VG om en sørlandskvinne som etterforskes i minst syv bedragerisaker.

Ofrene er fra hele landet og saken vokser i omfang. Det er også startet tre egne Facebook-grupper for å advare mot den kvinnelige bedrageren, som har hatt det som en spesialitet å gi seg ut for å være lege. I virkeligheten er hun uten jobb, og lever av barnetrygd og barnebidrag.

Opererte spiral hjemme



Et av de mest alvorlige forholdene som nå ligger på bordet hos etterforskerne i Arendal, er episoden hvor kvinnen etterforskes for å ha operert ut en spiral på en daværende venninne.

– Jeg ville ha ut spiralen, og egentlig var det planen at hun skulle skaffe meg en time på sykehuset. Så sa hun at den legen som hun kjente, hadde blitt sykmeldt, og at det bare var en gammel mann igjen der som kunne gjøre jobben, forteller kvinnen i 20-årene som opplevde inngrepet.

Hun sier at lurelegen var tillitvekkende, og at de allerede før dette hadde blitt nære venninner.

FALSK LEGE: Kvinnen i 30-årene har gitt seg ut for å være lege, og har tatt flere bilder fra sykehus-interiør. Sørlandet sykehus ser alvorlig på lureriet. Foto: Privat

– Jeg trodde fullt og helt på henne. Hun sa at hun hadde jobbet som gynekolog da hun var turnuslege, og det virket troverdig, sier kvinnen.

Hun forteller at inngrepet ble gjort hjemme hos lurelegen som hadde med seg diverse verktøy og utstyr som munnbind og hansker.

– Alt så veldig proft ut. Hun hadde et helt apotek hjemme. Jeg fikk først en valium for å roe meg ned. I tillegg fikk jeg noen ulike smertestillende. Jeg var våken under hele inngrepet, og det var over veldig raskt. Etter inngrepet følte jeg meg veldig døsig, forteller kvinnen til VG.

– Krenket og brukt



Operasjonen ble gjort i vår, og det var først etter noen måneder at kvinnen oppdaget at noe var galt med den såkalte venninnen.

– Jeg fikk en telefon av en bekjent av henne, som fortalte hvordan hun var. Jeg sjekket med sykehuset, og det viste seg at de hadde en person der med lurelegens navn, men hun jobbet på en helt annen avdeling, sier kvinnen til VG.

Hun mener lurelegen bevisst kan ha valgt det aktuelle navnet for å virke troverdig.

– Jeg følte meg både krenket og brukt. Det føltes som om en uvedkommende hadde vært et sted hun ikke skulle være. Det var som om jeg var en del av denne personens fantasi om å være praktiserende lege, sier kvinnen.

– Hissig konfrontasjon



I august gikk hun til politiet og anmeldte saken. I tillegg til anmeldelsen for fjerning av spiral, anmeldte hun også lurelegen for å ha satt sprøyte på mannen hennes, og medisinert barna hennes. I tillegg anmeldte hun henne for å ha bedratt henne for en større pengesum.

– Jeg snakket med en etterforsker i nesten over fire timer, og opplevde å bli tatt på alvor, men jeg legger ikke skjul at jeg følte meg som det dummeste brødet i boksen, etter å ha blitt lurt på denne måten.

– Hva skjedde da du konfronterte henne med lureriet?

– Jeg oppsøkte henne, og det utviklet seg til å bli et hissig møte, men etter hvert roet vi oss begge ned og jeg hadde bare ett spørsmål: Hvorfor meg? Det hadde hun ikke godt svar på. Hun så bare ned og sa: Det har jeg spurt meg selv om flere ganger selv, også.

Nå håper sørlandskvinnen at lurelegen får sin straff.

– Hun har lurt veldig mange nå, og hun må stoppes, sier hun.

Jens Martin Reiersølmoen, politioverbetjent ved Arendal politistasjon, bekrefter overfor VG at spiralepisoden, er en del av etterforskningen mot lurelegen.

– Operasjonen ble gjort i et privat hjem, og er en episode vi ser alvorlig på, sier Reiersølmoen til VG.

Tar bilder på sykehus



Politioverbetjenten sier til VG at saken startet med syv ulike bedragerier i sommer, og at det har kommet inn noen nye saker nå i høst.

LURERI: Kvinnen har ved flere anledninger gitt seg ut for å være lege fra Sørlandet sykehus. Politiet jobber nå med flere saker på henne som går på bedragerier. Foto: Privat

– Det kan også komme flere, sier Reiersølmoen til VG.

VG har fått tilgang på bilder som viser hvordan den bedragerisiktede kvinnen blant annet poserer i legefrakk og i sykehusomgivelser. Det er snakk om flere motiver.

Ifølge VGs opplysninger skal dette være bilder hun blant annet har tatt etter at hun selv var på et sykehusopphold, og slik har fått tilgang på det som fremstår som naturlige omgivelser.

– Vi har ikke vært i dialog med Sørlandet sykehus om hvordan bildene er tatt, sier Reiersølmoen til VG.

Rune Nesdal Jonassen, informasjonssjef ved Sørlandet sykehus, sier de ser alvorlig på saken.

– Vi vil bistå politiet og samarbeide med dem om å klarlegge de faktiske forhold i saken. Jeg vil presisere at vedkommende ikke er ansatt Sørlandet sykehus, men har utgitt seg for å være helsepersonell og ansatt på sykehuset, sier Jonassen.

Han sier det at noen tar seg inn på sykehuset og tar bilde av seg selv er vanskelig å unngå. Store deler av sykehuset er åpnet, men de områdene hvor tøy og utstyr hentes er det nødvendig med adgangskort for å komme til.

– Dersom noen pasienter eller andre tror de er utsatt for svindel, må de for det første melde svindelen til politiet, og er de usikre må de gjerne ta kontakt med oss dersom de tror noe er kan være galt sier Jonassen.

Lurte til seg hund



Saken mot lurelegen vokser også i omfang.

En kvinne som denne uken går til politiet med sin sak, er Kjersti Schanke.

Hun hadde en hund som hun var noe bekymret for, og som hun leverte fra seg til kvinnen hun trodde var dyrepleier.

GA FRA SEG HUND: – Vi trodde hunden var hos henne, men hun hadde solgt den videre. Heldigvis solgte hun den til en hyggelig person, og hunden har det nå bra, sier Kjersti Schanke til VG. Foto:

– Jeg satte derfor inn en annonse på Finn.no og en kvinne som presenterte seg som dyrepleier med hund og hundeatferd som sitt spesialfelt, tok kontakt, forteller Kjersti Schanke til Agderposten.

Den såkalte dyrepleieren er den samme som har gitt seg ut for å være lege, og kvinnen solgte hunden videre til en annen eier.

Det var et sjokk for Schanke å oppdage det.

– Hun solgte ham videre et halvt år etter hun overtok hunden fra oss. Imens har hun foret oss med at hunden har det bra og trives godt med henne, men brutt avtaler om å møtes hele tiden med unnskyldninger om sykdom og at hun har glemt det. I april i år fikk vi ikke lenger kontakt med henne, forteller Schanke til VG.

Vurderer ny fengsling



Hun understreker nå at hun har fått vite at hunden har det bra.

– Hun ville først ikke ut med navnet til hvem hun hadde solgt hunden til, men etter mye frem og tilbake fikk jeg navnet. Jeg har nå vært i kontakt med mannen, og hunden har det bra, sier Schanke til VG.

– Min klient mener å ha betalt for hunden og at videresalg var hennes rettighet, sier kvinnens forsvarer Ole Joakim Devold.

Kvinnen har tidligere to dommer på seg hvor blant annet salg av hunder er del av grunnlaget.

Politiet i Arendal sier til VG at de fortløpende vil vurdere om kvinnen bør fengsles på nytt. Hun satt fengslet to uker i august, før hun ble løslatt. Hun har pådratt seg nye forhold etter løslatelsen.

– Det er noe vi må vurdere, dersom det nå kommer inn flere saker, men dette er ikke noe vi kan avgjøre i pressen, sier Reiersølmoen.

VG har vært i kontakt med lurelegen, men hun ønsker ikke å uttale seg i saken. Hun mener VG har lav troverdighet og at det er trykket feilopplysninger om henne.