Fortsatt uklart hvorfor kvinne (59) døde i Kragerø

Den foreløpige obduksjonsrapporten av kvinnen (59) som døde i Kragerø lørdag kveld, har ikke påvist noen sikker dødsårsak. En 35 år gammel mann er fortsatt siktet i saken.

Det var lørdag kveld at Else Brynemo (59) ble funnet alvorlig skadet i Kragerø. Hun døde kort tid senere av skadene. Omsorgsarbeideren hadde tidligere på kvelden vært på Pizzeria Campino sammen med to psykisk utviklingshemmede beboere fra stedet hun jobbet.

Der skal det ifølge innehaveren ha oppstått en episode mellom Brynemo og en av de to beboerne, en 35 år gammel mann.

Han er nå siktet for kroppskrenkelse, etter at politiet har fått vitnebeskrivelser som forteller at mannen skal ha utført et slag eller en håndbevegelse mot avdødes hode eller arm.

Den foreløpige obduksjonsrapporten fra Folkehelseinstituttet har imidlertid ikke påvist noen sikker dødsårsak, opplyser politiet i Telemark i en pressemelding torsdag ettermiddag.

Den endelige obduksjonsrapporten vil først være klar om noen uker.

Inntil videre opprettholdes siktelsen mot den 35 år gamle mannen.

– Vitneavhør er gjennomført, og disse vitneavhørene bekrefter grunnlaget for siktelsen. Den kan endre seg når vi får den endelige obduksjonsrapporten, sier politiadvokat Ingrid Øygarden til VG.

– Vi har vitner som beskriver både deler av hendelsesforløpet og voldsutøvelsen som er bakgrunn for siktelsen. Det er gjennomført ganske mange vitneavhør, men de har ikke gitt et totalt bilde av hendelsesforløpet, sier Øygarden.

Hun vil ikke gå mer konkret inn på hva vitnene har forklart.

– Noe av årsaken til det er at vi fortsatt undersøker om siktede kan avhøres, og da er det av hensyn til etterforskningen at jeg ikke kan gå i detalj, sier hun.

Etter det VG har fått kjennskap til er den siktede mannen lavt fungerende og med lite språk. Hvorvidt han er i stand til å avhøres, vil trolig bli klart mandag neste uke. Dersom dette blir aktuelt, vil det i så fall dreie seg om et tilrettelagt avhør.

Politiet har også opprettet en sak mot det aktuelle senteret kvinnen jobbet ved, for å undersøke om det er skjedd brudd på arbeidsmiljøloven og om det kan være aktuelt med en foretaksstraff.

– Vi jobber videre med saken, og der vil det ta noe lengre tid før vi har en avklaring, sier Øygarden.