Forsvaret: Derfor er Jensen uskyldig

Forsvaret mener Gjermund Cappelen har funnet på et eventyr for å oppnå strafferabatt.

– Hvem er det som ikke er redd for å havne i fengsel? Spesielt jeg som tidligere politimann.

Ordene tilhører Eirik Jensen (60). Han erkjenner ingen skyld for narkotika- og korrupsjonstiltalen mot ham. Han sier han ikke har oppdatert Cappelen på situasjonen i politiet mens hasjinnførsler foregikk, og at han ikke har mottatt penger for dette.

VG møtte ham utenfor Interiør-Galleriet på Frogner i Oslo på fredag da eks-politimannens samboer, Ragna Lise Vikre, holdt kunstutstilling.

Han har tillit til domstolen, men ikke til politiet eller påtalemyndigheten. Han er klar for en ny runde retten, uansett utfall på mandag.

– Er du redd for å måtte tilbringe dine siste dager i fengsel sammen med personer du plasserte der?



– Man tenker på det og må forholde seg til det som alt annet. Man får håndtere det når det eventuelt blir en realitet.

– Det er ikke det stedet jeg hadde mest lyst til å tilbringe alderdommen i. Det er ikke et lystig scenario.

– Eventyr

Men det scenarioet trenger ikke Jensen å tenke på, ifølge hans forsvarere. John Christian Elden mener bevisene ikke holder.

Hvis man skrur klokken tilbake til 23. mai, da Elden holdt prosedyre, sa han at Gjermund Cappelens fremstilling av saken er et eventyr, og at Cappelens forklaring burde ha startet med «det var en gang, slik eventyr gjør».

Cappelen-forsvaret sier det er umulig for Cappelen å fortelle historien om hasjinnførslene, uten å fortelle om Jensen.

– Ikke objektivt

Men Jensens forsvar mener at Spesialenhetens kronvitne, Cappelen selv, er en kynisk kriminell og profitør, som gjør alt han kan for å få strafferabatt og som ikke lar seg stoppe av noe for å oppnå det han ønsker.

Jensen mener politiet og påtalemyndigheten ikke har ettergått Cappelens forklaring for å få fakta på bordet. Han mener etterforskningen ikke har vært objektiv.

Han påstår at politiet og påtalemyndigheten har slukt Cappelens forklaring rått. Og det helt siden første gang to politispanere møtte opp på cellen til Cappelen på Ila og ville ha informasjon om Jensen, som de mente var en «skitten politimann».

Elden hevdet i prosedyren i mai at påstanden om at Jensen var Cappelens sikkerhetsnett ikke har hold i virkeligheten. Elden pekte i den sammenheng på at Cappelen først forklarte at Jensen kunne styre ressursene på grenseoverganger, for å så gå tilbake på denne påstanden.

Tvilen

Forsvarer Arild Holden påsto også at Cappelen har skjønt hele tiden at Jensen ikke kunne passe på hasjvirksomheten i Bærum, ettersom Jensen jobbet i Oslo politidistrikt, ikke i Asker og Bærum politidistrikt.

– Da holder det ikke å skrive i en tekstmelding at «kontoret er tynt bemannet». Cappelen har forklart seg uriktig om Jensen, påsto Holden.

Elden la frem flere rettskilder for å vise retten hvordan dommerne skulle forstå kravet om at «enhver rimelig tvil skal komme tiltalte til gode», og om hvordan man skal behandle tvil om bevis.

Holden påpekte at Cappelen har tolket seg frem til når hasjinnførslene har skjedd basert på tekstmeldingene og annet materiale han er blitt forelagt av etterforskerne.



– Er det betryggende, spurte Holden og svarte selv:



– Neppe, neppe.

