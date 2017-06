Den drapstiltalte 20-åringen fikk i går en påstand fra aktor om 20 års fengsel. Hans forsvarer mener frifinnelse for drapstiltalen og en langt lavere straff er riktig.

– Han har sparket Nils Olav Bakken i hodet og etter sin oppfatning vært med på å gi ham bank. Det er noe han hadde tenkt skulle skje helt fra de dro og hentet Bakken. Det skal han åpenbart straffes for. Han skal frifinnes for tiltalen, sier den drapstiltalte 20-åringens forsvarer, Jacob Ringsrød under sin prosedyre i dag.

20-åringen sier sikten på åstedet var dårlig og at han oppfattet knivstikk som knyttneveslag.

I går fremla aktor Thorbjørn Klundseter påstand om at de tre som står tiltalt i Gjøvik tingrett for drapet på Bakken natt til 3. september i fjor, skulle dømmes til 20 års fengsel.

FORSVARER: Jacob Ringsrød forsvarer 20-åringen som har innrømmet at han sparket Nils Olav Bakken i hodet. Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

Nekter planlegging

Aktor mener drapet er planlagt og begått under særdeles skjerpende omstendigheter. Mor og sønn mener man han må straffes for medvirkning til drap.

Odd Raymond Olsen (36), som har erkjent å ha knivstukket og tent på Bakken etter å ha dynket ham med bensin, erkjenner straffskyld for drap, men nekter for planlegging. Den tiltalte syvbarnsmoren og hennes 20 år gamle sønn nekter skyld for både drap og planlegging.

Før Ringsrød startet sin prosedyre, hadde Olsens forsvarer, Per Espen Eid, brukt langt tid på å gå gjennom rettskilder som han mente viste at drapet ikke var planlagt i rettslig forstand. Eid mente også at Olsen skulle få mer enn ett år strafferabatt for å ha innrømmet å ha begått drapet.

Kritikk av aktor

Ringsrød hamret løs på både aktor og politi.

– Aktor har konspirative teorier ved at man ser hendelsen baklengs – med forutsetning om at de tiltalte hadde kunnskap om det forferdelige som ble gjort. Det retten må prøve å gjøre, er å bedømme hendelsesforløpet fra 20-åringens side, uten å ha resultatet i bakhodet.

Han mener at Klundseter spekulerer rundt opptakten til drapet, hvor de tre tiltalte hentet Bakken og deretter etter noen angivelige «rånerunder» i Dokka kjørte opp til Veståsen hvor de tiltalte skulle, ifølge egne forklaringer, få Bakken til å snakke ut om eller innrømme en alvorlig handling de mente han skulle ha begått mot en av deres nærstående.

– Jeg finner ingen holdepunkter i tre forklaringene om at det i opptakten er snakk om å ta livet av Bakken, sier forsvarer Ringsrød.

Arnor Ilstad peker i sin prosedyre på at han mener Olsen har svært dårlig hukommelse.

– Han husker ikke at han kjørte opp og strøk i september. At det går an å glemme et slikt faktum er helt ufattelig. Så vi må bare fastslå at evnen til å gjengi et konsistent faktum, det er ikke tilstedeværende, sier Ilstad om Olsen. Forsvareren mener det er beklagelig at aktor da velger å legge Olsens forklaring til grunn som mal for saken.

– Samtidig som aktor påpeker og mener at forklaringen på andre punkter ikke er pålitelig. Det er en bufféaktig behandling av bevisene. Det er ikke slik det offentliges representant skal opptre.

– Helt ufattelig

Ilstad og Ringsrød kritiserte også hvordan avhørene i saken var gjennomført. Han hevder at det ikke ble stilt oppfølgingsspørsmål om sentrale hendelser.

– Avhørsteknikken i denne saken er svært svak. Et avhør bør frembringe faktaopplysninger, sier Ringsrød, som viser til eksempelet hvor Olsen har forklart at han tok med bensinkannen i tilfelle det skulle bli «bustint».

– Bustint ... Det blir aldri spurt om hva det betyr? Det er helt ufattelig, sier han.

Ringsrød mener at aktor fester lit til Olsens forklaring når det passer for skyldspørsmålet for mor og sønn. Olsen har i sin forklaring gitt mor og sønn sentrale medvirkningsroller på åstedet. Ringsrød mener dette er en forklaring retten ikke kan feste lit til, og kommer med eksempler:

– I avhør, da han ikke ville innrømme drapet, vil han angi andre gjerningsmenn.

– Olsen er sikker på at Nils Olav var med i bilen på Shell – han var helt sikker på det. (Det var han ikke ifølge overvåkningsbilder)

– I retten er det plutselig blitt fullmåne på stedet, sier Ringsrød om forholdene på åstedet. De andre har forklart at det var regn, i hvert fall overskyet, hevder advokaten.

Ringsrød peker på at Olsen husker at man dro Bakken ut i grøften etter armene. Kripos har i sine undersøkelser kommet til at han ble dratt etter benene.

Rettsmedisineren sa i retten at Bakken hadde et kutt i strupen, ikke en avskåret strupe, slik Olsen har forklart.

– Olsen sier det er brukt fyrstikker på åstedet, men det er funnet to lightere der, sier Ringsrød, som også peker på at Olsen sier at sikten på åstedet var alt fra 3 meter til 10–15 meter.

– Hvorfor stiller man ikke kontrollerende spørsmål? Det er for meg totalt ubegripelig, sier Ringsrød om innsatsen til aktor og politiet.

Han mener også det er helt usannsynlig at Olsen skal ha spurt mor og sønn om de skulle «ta'n», og da mente å drepe Bakken.

Kroppskrenkelse

Klundseter mener at forutgående prat om å «ta» Bakken, medbrakt strips, at Olsen fylte bensin på en bensinkanne og at 20-åringen skal ha slått på barnesikringen tyder på et planlagt drap. 20-åringen nekter for at han hjalp til med påtenning.

Ringsrød viser til et notat 20-åringen skal ha skrevet på telefonen sin før knivstikking, vold og påtenning fant sted. Her skal 20-åringen ha skrevet at han trodde at Bakken ikke hadde begått den alvorlige handlingen og at han ville hjem. Dette mener Ringsrød peker på at drap ikke var planlagt.

Syvbarnsmorens forsvarer sier i sin prosedyre at det er syvbarnsmoren som la kortene på bordet i saken først, ikke Olsen.