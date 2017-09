Foreldre tiltalt for uaktsomt drap på sønn

Et foreldrepar i Bergen er tiltalt for uaktsomt drap på sin to år gamle sønn som hadde fått i seg tabletter som brukes som erstatning for heroin.

Moren og faren, som begge er 27 år gamle, så at gutten hadde fått tak i farens buprenorfin-tabletter, som gis som heroinsubstitutt til personer under legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Påtalemyndigheten mener at de la ham til sove i stedet for å ta ham med til lege, melder NRK.

I november 2015 ble begge siktet for uaktsomt drap. Etter nesten to år med etterforskning og saksbehandling har politiet og Statsadvokaten i Hordaland tatt ut tiltale.

– Vi har tatt ut tiltale mot foreldrene til toåringen for ved uaktsomhet å ha forvoldt sønnens død, sier statsadvokat Elisabeth Deinboll.

Ifølge egen forklaring sjekket de om barnet hadde tabletter i munnen, uten å finne noe. Analyser og sakkyndigvurderinger viser imidlertid at dødsårsaken var inntak av én eller flere buprenorfin-tabletter.

– Han døde etter å ha inntatt LAR-tabletter. Vi mener det er forårsaket av foreldrene ved at medisinen ble oppbevart lett tilgjengelig, og at de ikke tok ham til lege, men i stedet la ham til å sove, etter at de hadde sett at barnet hadde hånd om LAR-medisinen, sier Deinboll.

Den lange tidsbruken til politiet gjør at straffen vil bli kortere.

– Saken er ikke lett. Det har nok tatt tid både etterforskningsmessig og påtalemessig av den grunn. Og tidsbruken vil nok bli et tema når det kommer straffeutmåling. Det kan jeg si allerede nå, sier statsadvokaten.