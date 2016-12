Flere skudd løsnet fra bil mot pub i Oslo sentrum

En bil skal ha stukket fra stedet kort tid etter at det ble løsnet flere skudd mot en pub i Hausmanns gate i Oslo.

Politiet fikk flere meldinger fra vitner om at det var løsnet flere skudd mot Calle's Mat og Vinhus i Hausmanns gate i 17.40-tiden fredag ettermiddag. De ble da fortalt at en bil var sett kjørende bort i stor fart fra stedet.

– Det er flaks at ingen ble skadet, for noen av skuddene gikk ganske lavt, sier innsatsleder Kristoffer Bang til VG.

Fire kulehull er synlige fra gata.

Blant annet gikk ett av skuddene i høyde med bordene inne på serveringsstedet, hvor det ifølge politiet var mellom 40 og 50 gjester da skytingen skjedde.

Kort tid etter skuddene ble bilen politiet mener ble brukt i skytingen funnet på Grünerløkka. Der har politiet nå satt opp sperringer, og det jobbes med å undersøke kjøretøyet.

Kjøretøyet, som er en svart Jeep Wrangler, ble funnet hensatt i veien. Politiet opplyser at den er meldt stjålet.

Bilen ble funnet på spektakulært vis. Grunnen til at den ble funnet så raskt, er fordi et vitne i bil la seg på hjul etter jeep'en det ble skutt fra i Hausmanns gate. Vitnet skal ha kjørt etter bilen til Grünerløkka, og meldte så fra til politiet.

STJÅLET: Politiet ble gjort oppmerksom på at den antatte gjerningspersonen hadde satt fra seg denne bilen på Grünerløkka i Oslo fordi et vitne la seg på hjul etter den etter skytingen. Den er meldt stjålet. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

– Vitnet observerte en mannsperson løpe fra bilen over gangbroen over Akerselva, sier Bang.

Der søker politiet på overflaten og med dykkere for å se om gjerningspersonen kastet fra seg noe i flukten. Det er foreløpig ikke gjort funn i noe skytevåpen.

– I og med at bilen er parkert der den er parkert, undersøker vi om de som kjørte bilen kan ha kvittet seg med noe i elva, sier operasjonsleder Rune Hekkelstrand til VG.

Så langt er ingen pågrepet for skytingen, og politiet kan ikke utelukke at det var flere involvert i skytingen.



– Vi søker etter skytevåpen eller andre ting som kan tilknytning til hendelsen, sier han.

Det er ikke meldt om personskader, opplyser operasjonsleder Rune Hekkelstrand til VG.

Vitne: Så to biler



Et vitne opplyser til VG at det ble løsnet fire skudd.

Hausmanns gate er sperret av inntil videre. Politiet jobber på stedet med å sikre vitneopplysninger og tekniske spor.

Et vitne forteller til VG at han så to biler kjøre rolig forbi puben. Rett etter hørte han høye smell, men han så ingen skudd bli løsnet. De to bilene satte så opp farten og forsvant fra stedet.

På andre siden av gaten hørte gjestene og de ansatte på sykkelkafeen Peloton skyting. De mener det dreier seg om en såkalt drive by shooting: At det skytes mot en mål fra en bil i fart.