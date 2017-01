Flere MC-medlemmer pågrepet etter Asker-drap

Flere sentrale personer i MC-klubben Rock Machine er pågrepet i forbindelse med drapet på en 31 år gammel mann i Asker.

Etter det VG får opplyst, har politiet pågrepet flere personer både på Romerike og i Oslo. Politiet bekrefter overfor Asker og Bærum Budstikke at tre personer er pågrepet.

– To ble pågrepet tirsdag kveld, mens en tredje mann ble pågrepet onsdag. De er siktet for grov kropsskade eller medvirkning til dette, sier Grete Lien Metlid, som leder avsnitt for vold- og sedelighet i Oslo politidistrikt.

Samtykker til fengsling



De to mennene som allerede er pågrepet, er siktet for drap. De har begge samtykket til fengsling.

Metlid vil ikke kommentere VGs opplysninger om at de pågrepne har tilknytning til MC-klubben Rock Machine.

– Vi etterforsker en konflikt som skal ha vært i forkant av drapet, men jeg vil ikke si noe utover dette, sier Metlid.

Bloggen til organisasjonen TBM, som består av tidligere MC- og gjengmedlemmer, omtalte pågripelsene allerede tirsdag kveld.

Omtalte konflikt



På facebooksiden sin omtalte 31-åringen at han hadde en konflikt med navngitte personer i MC-klubben samme kveld som drapet skjedde.

«Jævla rock machine horeunger!! Eller skal vi si cock machine», skrev han på siden sin.

De to drapssiktede mennene skal ha kommet hjem til 31-åringen søndag kveld. Der skal det etter kort tid ha oppstått en kraftig krangel som utviklet seg til en slåsskamp.

Etter det VG får opplyst, skal 31-åringen ha slått en av mennene i ansiktet med en tung manual fra et vektsett.

VG påtraff den ene av de drapssiktede mennene (27) utenfor politihuset mandag ettermiddag, da han var på vei inn for å melde seg til politiet. Da hadde han en stor blåveis og sår i ansiktet.