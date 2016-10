Fire personer tiltalt for grov vold og frihetsberøvelse: Skambanket og tatoverte mann i ansiktet

I nesten tre timer skal den fornærmede mannen ha blitt holdt innesperret i en bolig på Klepp i Rogaland – mens han skal ha blitt slått med balltre, dusjet i varmt vann og tatovert i ansiktet.

Tirsdag møter tre menn og en kvinne i Jæren tingrett hvor de står tiltalt for grov vold og frihetsberøvelse.

Ifølge Rogalands Avis, har de tiltalte erkjent deler av hendelsesforløpet – men ingen av dem erkjenner straffskyld i saken.

Fredag 26. februar i år: I tidsrommet 13.45 til 16.30 denne vinterdagen ble den fornærmede mannen holdt fanget mot sin vilje i en bolig på Klepp i Rogaland, ifølge tiltalen. De fire tiltalte skal blant annet ha gått løs på mannen med et balltre, tatt kvelertak og skåret ham i ansiktet og pannen med kniv.

– Smertefull episode



I tillegg skal den fornærmede ha blitt tvunget til å kle seg naken før han måtte dusje i varmt vann.

Ifølge tiltalen, fikk mannen også tatovert et kors i ansiktet mens han ble holdt i fangenskap, samt revet av en ørering slik at han fikk et rift i øret.

– Min klient opplevde episoden som smertefull, og han ser frem til å avgi en grundig forklaring i retten, sier den fornærmede mannens bistandsadvokat, Bjørn André Gulstad, til VG.

Videofilm sentralt bevis



Bakgrunnen for den alvorlige straffesaken skal være noe uklar. Samtlige av de involverte er i utgangspunktet venner og knyttes til et rusmiljø i Rogaland – og politiet mener saken kan ha vært et pengeoppgjør i dette miljøet, får VG opplyst.

Ifølge Rogalands Avis, vil en videofilm fra hendelsen stå sentralt i aktoratets bevisførsel. Filmen skal ha blitt tatt i forbindelse med voldsutøvelsen og vil bli avspilt under rettsforhandlingene.

Advokat Anne Kroken forsvarer den tiltalte kvinnen.

– Min klient erkjenner straffskyld for den delen hun selv har deltatt i. Hun har forklart at hun tok grep slik at fornærmede kom seg ut og tilkalte hjelp slik at han ble hentet, sier Kroken til VG.

Ifølge forsvareren, har hennes klient avgitt en detaljert forklaring til politiet om de handlingene hun selv har vært ansvarlig for.

– Hun forstår ikke at dette kunne skje. Hun synes det er forferdelig å se filmen fra hendelsen og tar sterk avstand fra dette, sier Kroken.