Fire dømt for menneskehandel

Fire personer er i Glåmdal tingrett dømt til opp til sju års fengsel for å ha utnyttet kvinner til prostitusjon, melder NRK.

Rettssaken mot to tiltalte menn og to kvinner pågikk i ni uker tidligere i høst.

Politiet mener de tiltalte har drevet omfattende menneskehandel og prostitusjon i Oslo, og at basen for virksomheten var en restaurant på et lite tettsted i Hedmark.

Aktor og statsadvokat Iris Storås mente at en kvinne i 30-årene hadde en sentral rolle i virksomheten og la i forrige måned ned påstand om fengsel i åtte år for kvinnen.

ølge Storås fikk kvinnen direkte utbytte av pengene det bulgarske nettverket fikk inn. Glåmdal tingrett mente at sju års fengsel var passende straff for kvinnen.

En kvinne i 40-årene og to menn i 40- og 50-årene ble dømt til lavere fengselsstraffer. Den laveste straffen er på to års fengsel.

