Fire bilbrekk på Gardermoen i helgen – etterforskes i sammenheng med BMW-bande

I helgen ble det oppdaget innbrudd i fire nyere BMW-er på en parkeringsplass ved Gardermoen flyplass. Europark mener sikkerheten er god nok.

– Dette er helt klart proffe folk. De har knust en rute og systematisk tatt med seg multifunksjonsrattet, instrumentpanelet og verdifullt løsøre. De lot bankkort ligge siden de ikke hadde pinkoden, men tok kontantene, sier John Wahlstrøm til VG.

Han oppdaget det frekke brekket da han skulle hente sin halvannet år gamle BMW 520 Touring. Den hadde stått parkert en uke hos Europark ved Gardermoen flyplass utenfor Oslo.

Bilen hadde en kostbar utstyrspakke med det nyeste av displayer. I nærheten av der Wahlstrøms bil var det tre andre BMWer av nyere modell som var utsatt for samme røffe behandling. En eldre BMW X6 sto urørt like ved, noe som underbygger inntrykket av profesjonalitet, mener Wahlstrøm:

– De visste nøyaktig hva de var ute etter.

ENORM PARKERINGSPLASS: Rundt hovedflyplassen på Gardermoen er det rundt 25.000 parkeringsplasser. Her er noen av p-plassene utendørs. Foto: Gøran Bohlin , VG

Politiet bekrefter overfor VG at det har vært innbrudd i fire BMW-biler hos Europark på Gardermoen i helgen.

Etterforsker ransbølge



I juni gikk politiet ut i Dagbladet og advarte om at en profesjonell «BMW-bande» var på ferde. I midten av september skrev Nordstrands blad at tolv BMW-eiere hadde funnet bilene sine robbet for verdifullt utstyr på Nordstrand på kort tid.

– Det er selvsagt gjenstand for vurdering i etterforskningen som gjøres videre. Vi har så langt ingen klare spor som gjør at vi kan sette disse innbruddene i sammenheng med tidligere innbrudd på Østlandet for øvrig, skriver etterforskningsleder Kristian Krohn ved Gardermoen politistasjon i en mail til VG.

Han sier at de fire BMW-brekkene på parkeringsplassen settes i sammenheng, og etterforskes videre fremover for om mulig å avdekke lignende forhold andre steder.

Det kan ta opp mot seks uker å få reparert bilen, har John Wahlstrøm fått beskjed om av verkstedet.

Det er nemlig ventetid på erstatningsdeler på grunn av de mange innbruddene.

Wahlstrøm mener Europark har frasagt seg alt ansvar for innbruddene på deres parkeringsplass. Den misfornøyde kunden hevder sikkerhetstiltakene er minimale og at informasjonen om at parkering skjer på eget ansvar er fraværende.

– Denne parkeringsplassen må være et eldorado for biltyver. Du forventer jo en viss sikkerhet når du plasserer bilen din her og betaler godt for det. Det er en illusjon. Jeg vil anbefale alle å ha sin egen forsikring i orden om man skal parkere her, sier han.

Europark: – Sjelden innbrudd



Lufthavndirektør Jan Arve Kaldheim i Europark synes det er beklagelig at parkeringskunder opplever innbrudd i bilene sine.

– Heldigvis er det sjelden vi opplever innbrudd i biler i Norge sammenlignet med frekvensen i andre land, sier Kaldheim til VG.

– Hvordan kan det skje fire bilinnbrudd på en bevoktet parkeringsplass i løpet av en helg uten at Europark oppdager det?

– Jeg kjenner ikke detaljene rundt disse innbruddene, men generelt er det svært sjelden det er innbrudd som dette på våre parkeringsplasser. Fra tid til annen skjer det dessverre likevel. Men jeg vil avvise at det er dårlig sikkerhet på våre p-plasser, svarer Kaldheim.

25.000 parkeringsplasser



– Bør dere heve sikkerhetsnivået etter helgens hendelser?

– Vi må vurdere hva vi gjør etter dialog med politiet, svarer Kaldheim.

Ansatte i parkeringsselskapet bruker TV-overvåkning som verktøy for å holde oppsikt med eventuelle hendelser på p-anleggene.

– Er dere bemannet godt nok til å overvåke landets største parkeringsanlegg?

– På Oslo Lufthavn har vi folk på jobb 24 timer i døgnet 365 dager i året. Dette er Norges største parkeringsanlegg med 25.000 parkeringsplasser. Vi har vært på Gardermoen i 18 år. Jeg vil ikke gå inn på hvor stor bemanning vi har på dette anlegget, men jeg opplever bemanningen som stabil og god nok, sier Europarks sjef på Gardermoen.

– Dere har ikke noe ansvar for erstatning eller bistand til kunder som blir utsatt for tyveri på deres parkeringsplasser?

– I utgangspunktet så parkerer kunden på eget ansvar, slik at innbrudd og tyverier går på bileiers forsikring, svarer Jan Arve Kaldheim i Europark.