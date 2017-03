Finansrådgivere skal ha forfalsket flere titalls banklån

De to skal blant annet ha sendt inn falske arbeidskontrakter, lønnslipper og selvangivelser for å skaffe sine kunder lån mot provisjon.

To finansrådgivere i et selskap i Bjørvika i Oslo er siktet for grov svindel, anklaget for å ha brukt forfalskede dokumenter til å skaffe sine kunder flere lån fra Skandia-banken.

Svindelen skal dreie seg om et titalls lån og ha foregått i en periode i 2015, opplyser Skandiabanken til VG.

– Dette har skjedd i et visst omfang. Vi tror i hvert fall at det dreier seg om noen titalls tilfeller, sier politiadvokat Eivind Kluge til VG.

De to skal blant annet ha sendt inn falske arbeidskontrakter, lønnslipper og selvangivelser for å få innvilget større lån.



Varetektsfengslet



Konsekvensene er at banken har blitt lurt til å gi lån på falske premisser, og med det utsatt seg for langt større risiko enn de så for seg.

– Vi har avdekket at et finansieringsselskap har hjulpet privatpersoner til å få lån ved å produsere falske dokumenter som for eksempel lønnsslipper, sier kommunikasjonsrådgiver Ole B. Larsen i Skandiabanken.

Tirsdag ransaket politiet kontorene til selskapet på bakgrunn av anmeldelsen fra banken. Der pågrep de tre personer. To av dem er varetektsfengslet i fire uker, to av dem i fullstendig isolasjon.

De falske dokumentene ble oppdaget ved en rutinemessing gjennomgang. Blant lånene er det i hovedsak boliglån, men politiet utelukker ikke at det kan dreie seg om andre former. Det skal til sammen dreie seg om ganske store summer.

– Dette dreier seg om utbetaling av ordinære boliglån med pant i reelle objekter, men disse er utbetalt på feilaktig grunnlag. Størrelsen på lånebeløpene varierer, men er innenfor normalen av utbetalte boliglån hos oss, sier Larsen.

Han påpeker at banken foreløpig ikke har lidd noen skade av svindelen.

– Foreløpig har vi ikke lidd skade, men vi er avhengig av korrekte opplysninger fra kunde. Når vi avdekker slike forhold vil vi alltid uten unntak anmelde forholdet, sier Larsen.

Nekter straffskyld



– Siktelsen er veldig generell. Min klient vet ikke helt hva han beskyldes for. Det har bare vært et innledende avhør. Han nekter straffskyld, men har tenkt til å forklare seg videre, sier advokat René Ibsen, forsvarer til den ene av de to mennene.

Den andre siktede har tidligere opptrådt som økonomi-ekspert i norsk media.

Han nekter også straffskyld, opplyser hans advokat Bjørn Rudjord.

Uklart om kundene visste

Politiet jobber fremover med å kartlegge omfanget av den påståtte svindelen og hvem som har visst at dokumentene var falske.

– Hittil går vi ut fra at de to som er siktet har vært klar over at de har inngitt forfalskede dokumenter, sier politiadvokat Kluge.

Rådgiverne har fått en sum i provisjon for lånene de har greid å skaffe.