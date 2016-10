Finansmann anmeldt for champagneglass-angrep

En anerkjent forretningsadvokat skal natt til fredag ha blitt brutalt angrepet på en innflytningsfest i Oslo. Flere fra finanseliten var gjester på festen.

Forretnings-advokaten skal ha blitt påført omfattende kuttskader i ansiktet og på halsen etter at en annen festdeltager gikk til angrep, får VG opplyst.

– Han ble angrepet med et knust champagneglass og stukket flere ganger, opplyser en av festdeltakerne til VG.

Den skadede mannen har sydd flere titalls sting, men har det etter forholdene bra og befinner seg hjemme. Forretningsadvokatens familie ønsker ikke å kommentere saken.

Tidligere fredag anmeldte forretningsadvokaten en annen festdeltager: En navngitt mann, også han et kjent ansikt i finansmiljøet.

VG har gjort gjentatte forsøk på å komme i kontakt med den voldsanmeldte mannen.

Sydd flere sting

Politiet bekrefter å ha mottatt en anmeldelse på en voldssak som skjedde på Frogner i natt.

– Vedkommende hadde sydd en del sting, og ønsket å anmelde saken. En etterforsker avhørte ham og mottok anmeldelse, det er alt jeg vet så langt, sier politiførstebetjent Line Mari Fremstad ved Majorstua politistasjon.

Innflytningsfesten fant sted i en fasjonabel bolig på Oslos vestkant, bare et steinkast unna Frognerparken. Boligen ble nylig kjøpt for et tosifret antall millioner kroner.

Ifølge naboer var det varslet at det ville være om lag 60 gjester på festen, og det var fortsatt mye liv på stedet ut i de sene nattetimer.

Etter det VG har fått opplyst, skal forretningsadvokaten ha blitt hentet av ambulanse i natt.

Vil ikke snakke

– Dette har jeg ingen kommentar til, sier finansmannen som arrangerte festen.

Tidligere fredag hadde en vaskehjelp gjort grundig rent i huset, som skal ha vært åstedet for angrepet. Utenfor sto det rester etter nattens moro, flere titalls tomme champagne- og vinflasker.

Forretningsadvokaten som har anmeldt voldsepisoden, har vært partner i flere store advokatfirmaer i landet. Han har også hatt andre sentrale juridiske posisjoner.

De senere årene har han imidlertid brukt mest tid på egne forretninger og investeringer, i tillegg til å inneha flere styreverv.