Fikk to års fengsel for å ha mishandlet kona i 24 år

En 72 år gammel mann er i Trondenes tingrett dømt til fengsel i to år for å ha mishandlet sin kone i 24 år.

Seks måneder av dommen for familievold er gjort betinget, skriver Nordlys.

Ifølge påtalemyndigheten utøvde han jevnlig vold mot kona fra 1990 til 2014. I tillegg til fysisk vold, skal mannen ha utsatt kvinnen for trusler og jevnlige, nedsettende og krenkende utsagn.

I retten fortalte kvinnen at voldsbruken – den fysiske så vel som psykiske – skjedde jevnlig fra 80-tallet. I perioder var det så ille at hun fryktet for sitt eget liv.

Mannen har erkjent delvis skyld for familievoldstiltalen.

I tillegg til fengselsstraffen er 72-åringen også dømt til å betale 150.000 kroner i oppreisning til fornærmede, samt sakskostnader på 3.000 kroner.

Han er også dømt for å ha kjørt bil uten førerkort mens han var påvirket av alkohol. For dette fikk han en bot på 46.500 kroner.