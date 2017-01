Fengslet for voldtekt av barn i egen familie

Mannen ble pågrepet onsdag. Torsdag besluttet Sunnmøre tingrett å varetektsfengsle ham i fire uker. Ifølge kjennelsen har han erkjent alle forhold han er siktet for.

Ifølge politiet er mannen, som er i 20-årene, siktet for å ha voldtatt et barn under 14 år. Det forteller politiadvokat Julie Ulstein i Møre og Romsdal politidistrikt til VG.

– Han er videre siktet for å ha gjort seg kjent med materiale som handler om seksuelle overgrep mot barn.

– Har han delt slik materiale selv?

– Det vil vi prøve å finne ut av i etterforskningen, sier Ulstein, som ikke ønsker å gå i detaljer ettersom mannen er fengslet på bakgrunn av fare for bevisforspillelse.

– Det betyr at det er mye vi ikke har klarhet i ennå. Vi ønsker ikke å kommentere hans forklaring utover at han har erkjent de faktiske forholdene i siktelsen.

– Kan den siktelsen bli utvidet?

– Vi ser ikke bort fra det, siden vi er helt i starten av etterforskningen i denne saken.

– I saker med deling av den slags materiale er det ofte flere involverte. Kan det komme flere pågripelser i saken?

– I denne saken er etterforskningen rettet mot ham som er fengslet nå. Vi har ikke konkrete mistanker mot andre personer.

Det var TV2 som først omtalte saken. De skriver at politiet har gjort beslag i mannens datautstyr og harddisker, men at de ikke ønsker å gå i detaljer rundt beslaget.

Mannen vil være underlagt brev- og besøkskontroll i de fire ukene han er varetektsfengslet.