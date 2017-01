Fengselsdirektøren: – Breivik hadde eksamensnerver

SKIEN (VG) Fengselsdirektør Knut Bjarkeid mener Anders Behring Breivik var mer preget av eksamensnerver enn drapet på 77 mennesker.

Direktøren på Ila fikk spørsmål om et notat han skrev i 2012, da Breivik ble flyttet tilbake til Ila etter å ha sittet i Skien fengsel en periode. Da beskrev han bekymringer om mulige isolasjonsskader.

Blant annet skal Breivik ha blitt mer kverulerende og kritisk til forholdene på Ila.

– Vi registrerte dette, helsevesenet registrerte ingen endringer. Vi så at det var tre mulige forklaringer på dette. Det at han kom tilbake fra Skien inn i andre bygningsmessige forhold, kunne ha en betydning. Normalt gir det også noen reaksjoner å bli dømt til 21 års forvaring. Han skulle også opp til eksamen. Det vi entydig konkluderte med, var at han hadde eksamensnerver. Det løste seg med en gang han var ferdig, sier Bjarkeid.

–Breivik sov godt



Breivik har til sammen vært på Ila i to år, blant annet under hele varetektsperioden, før han ble dømt våren 2012.

– Var det et tema hvordan Breivik hadde det? spurte advokat Ruus.

– Det var et tema fra første stund. Vi fikk en tydelig oppgave: Vi skulle sørge for at samfunnet fikk et rettsoppgjør med ham. I starten visste vi bare at han hadde drept 77 mennesker. Hvordan reaksjonen hans ville bli da han oppdaget det, visste vi ikke. Det vi registrerte, var at han sov gjennom hele den første natten, sier Bjarkeid.



Fengselet har fra første dag gjennomført såkalte risikovurderinger av Breivik. Først handlet disse først og fremst om at han ikke skulle skade seg selv, eller andre, ifølge Bjarkeid.

Han trekker frem at Breivik fikk utstyr på cellen som han potensielt kunne skadet seg selv med, for eksempel musikkanlegg og cd-er, og at dette var noe fengselet måtte følge med på.

– Aldri møtt større sadist



Terroristen Anders Behring Breivik soner en dom på 21 års forvaring, med en minstetid på 10 år, etter bombeangrepet mot regjeringskvartalet og massedrapet på Utøya 22. juli 2011. Til sammen ble 77 mennesker drept i angrepene.

Breivik selv har ved flere tilfeller klaget på soningsforholdene ved Ila, og direktøren spesielt, selv om de to aldri har møtt hverandre fysisk.

– Jeg har aldri møtt en større sadist og psykopat enn fengselslederen på Ila, sa Breivik i sin forklaring under rettssaken i tingretten i fjor.

Nakensjekk og isolasjon



Ankesaken som nå går i Skien handler om at Breivik mener seg utsatt for «nedverdigende og umenneskelig behandling» under soningen. Dette gjelder blant annet at han i perioder har blitt utsatt for nakensjekk daglig og at kroppen hans har blitt gått over med metalldetektor.

Breivik mener også at han blir fratatt muligheten til å skape relasjoner til andre mennesker, fordi brevene hans blir kontrollert, sensurert og i mange tilfeller stanset.

Det er over fem år siden Breivik ble fengslet. I alle disse årene har han sonet på det som kalles «særlig høyt sikkerhetsnivå». Dette er Norges strengeste soningsnivå.

Det benyttes i ytterst få tilfeller, og bare dersom man regner faren som ekstra stor for at fangen skal rømme, få hjelp til å rømme, ta gisler eller begå alvorlig kriminalitet på nytt.

Staten, som i retten er representert ved Regjeringsadvokaten, mener at sikkerhetstiltakene rundt Breivik er nødvendige, og at menneskerettighetene hans ikke brytes.