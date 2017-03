Fembarnsfar (38) tiltalt for å ha vært med i IS

Den 38 år gamle eksmannen til Ruth Johanne Johansen og far til deres fem barn er nå tiltalt for terrorforbund og deltakelse i IS.

Det var i august 2014 at 38-åringen tok med seg Johansen og deres fem barn inn i Syria. Familien returnerte til Norge en måned senere da det minste datteren hadde blitt svært syk.

Ifølge tiltalen satt 38-åringen seg under IS sin kommando, lot seg transportere av dem og deltok i deres treningsprogram, som inkluderte våpen- og skytetrening. Tiltalen beskriver også at han «tok med seg sin daværende kone og deres fem mindreårige barn som han ville skulle leve og bo i ISIL-kontrollert område».

Selv om 38-åringen returnerte til Norge i september 2014 og hans kone ble avhørt om oppholdet hos IS, ble han ikke etterforsket for dette før høsten 2016. Imidlertid ble han etterforsket for frihetsberøvelse og tiltalt for dette.

Da rettssaken for frihetsberøvelse omsider kom opp vinteren 2016, ble han frikjent fordi påtalemyndigheten ikke hadde ført bevis for at ugjerningen også var et lovbrudd i Tyrkia og Syria. Den nye straffeloven av 2005 krever at det for visse lovbrudd føres bevis for at en straffbar handling i Norge også er straffbar i det landet den fant sted i.

Johansen og barna ble likevel tilkjent 650 000 kroner i erstatning. Retten fant det «(...) bevist med klar sannsynlighetsovervekt at (tiltaltes navn) har fratatt Johansen og deres fem felles barn friheten».