Feiring-drapet: Politiet har funnet antatt drapsvåpen

Politiet har beslaglagt en kniv, som de mener er drapsvåpenet etter drapet på Feiring tirsdag.

– Vi har tatt beslag i en kniv, som vi antar er drapsvåpenet, sier politiadvokat Andreas Christiansen i en pressemelding.

Etter at politiet tirsdag morgen fikk meldinger om et trafikkuhell på Feiring i Romerike, fant de en død kvinne i den aktuelle bilen. De pågrep en mann som var i samme bil.

Det er satt igang drapsetterforskning, og en 38 år gammel mann er siktet for drapet.

– Vi mener å begynne å se et hendelsesforløp, sier Christiansen.

Den siktede mannnen er norsk statsborger med iransk bakgrunn. Ifølge siktedes advokat var siktede og avdøde kjærester. Politiet bekrefter i pressemeldingen at de jobber ut fra at det er en relasjon mellom de to.

– De har kjent hverandre over noe tid, sier Christiansen.

Han sier videre at de har gjennomført flere vitneavhør og gjort tekniske undersøkelser. De har også gjort flere beslag som de har begynt å gå gjennom.

– Etterforskningen så langt har gitt oss et bilde av et mulig hendelsesforløp, men av hensyn til den videre etterforskningen er det for tidlig å gå i detaljer om dette nå. Vi har ingen mistanke om at det er flere gjerningspersoner, sier Christiansen.

38-åringens advokat, Per Ove Marthinsen, sier til VG at det er berammet et fengslingsmøte til kl 14 onsdag. Hvis den siktede samtykker til fengsling ved kontorforretning, kommer det ikke til å bli fengslingsmøte.

– Vi får se hva han velger å gjøre, sier Marthinsen til VG.

38-åringen har ikke erkjent straffskyld for forsettlig drap, ettersom han mener det var et uhell.