Faren ringte ambulansen: – Han er helt tom i blikket

OSLO TINGRETT (VG) Den tiltalte faren sier han ble sjokkert da legene på sykehuset sa at gutten hadde skader som kunne tyde på risting eller slag.

Faren (30) og moren (32) møtte mandag i Oslo tingrett, tiltalt for å ha påført den ti uker gamle sønnen sin så kraftige skader at han døde. Ifølge tiltalen unnlot moren å melde i fra om volden, selv om hun hadde anledning til det.

Aktor Jan Eivind Norheim brukte sitt innledningsforedrag på å skissere hvilke skader den lille gutten hadde da han ble brakt til Akershus universitetssykehus 17. desember 2014.

Nekter straffskyld: Jeg var en god far

Gutten hadde da flere ribbensbrudd, netthinneavløsning, brudd i hodeskallen og flere blødninger i hjernen, slik det er beskrevet i tiltalen.

Ringte 113

Den siste kvelden før gutten ble brakt til sykehus var det faren som passet på ham, opplyste tiltalte fra vitneboksen. På spørsmål fra aktor om hvordan gutten var den siste kvelden de var hjemme, svarte den tiltalte faren at sønnen ikke gråt mye.

– Han var veldig rolig, sa faren, og forklarte videre hvordan han matet og la barnet i sengen før han selv la seg og sov gjennom hele natten.

Moren: Googlet «Shaken baby» for å vise til faren

På morgenen 17. desember var det gutten mor, som også er tiltalt, som først gikk inn til gutten, ifølge farens forklaring. Faren skal da ha blitt tilkalt og de merket begge at noe var galt.

– Han var fjern. Det var noe rart, sa faren mens han slet med å holde tårene tilbake.

Ifølge faren var sønnens øyne rare, og den ene pupillen forstørret. De tilkalte da en ambulanse, fortalte faren.

I seks minutter og 47 sekunder snakket den tiltalte barnefaren med AMK-sentralen. Da ga han uttrykk for at gutten virket blek og fjern, og at han ikke fikk noen reaksjon da han lyste mot øynene hans.

– Han driver og puster liksom, men han er helt tom i blikket, sa faren til operatøren.

Da aktor leste opp den transkriberte nødsamtalen begynte den tiltalte barnefaren å gråte.

Gutten ble overført til Rikshospitalet. Det er der tiltalte først husker at legene nevnte at gutten hadde skader som kunne være forenlige med risting eller slag.

– Han har ingen forklaring på skadene. Han har ikke selv påført gutten skader eller sett andre gjøre det, sier mannens forsvarer Arne Gunnar Aas til VG.

Tre dager etter at gutten ble fraktet til Ahus, døde han. Da hadde legene tatt EEG-undersøkelser som ikke viste tegn til hjerneaktivitet.

– Hvordan kan dere fastslå at det er faren som har ristet gutten slik at han døde?

– Det er gjennom de forklaringene de har gitt at vi har avklart rollefordelingen mellom mor og far, sier aktor Jan Eivind Norheim til VG. Han ønsker ikke å utdype hva i forklaringene som får dem til å tro at faren påførte sønnen skadene.

Oppkast og diaré

Pappaen forklarte i retten at gutten i en periode på over en uke før gutten døde, hadde diaré og kastet opp.

Ifølge den tiltalte faren ble paret såpass bekymret at de 15. desember tok spedbarnet med på en akutt-time hos en lege. Der ble det blant annet tatt blodprøver av den ti uker gamle gutten, men legen har i ettertid notert at barnet ikke kastet opp.

Like etter at retten ble satt fikk den tiltalte barnemoren (32) pustebesvær. Retten måtte ta pause slik at hun kunne få samle seg. Først da kunne barnefarens forklaring begynne.

Moren og faren, som er etnisk norske, nekter begge straffskyld.

De er ikke lenger et par. I tiden frem til gutten døde i desember 2014 bodde de sammen med morens far i en leilighet i Oslo.