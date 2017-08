Far og sønner tiltalt i omfattende overgrepssak

En familiefar og hans to voksne sønner fra Nordland er tiltalt for blant annet seksuelle overgrep mot fire av familiens døtre.

Det opplyser statsadvokat Erik Thronæs ved Statsadvokaten i Nordland i en pressemelding tirsdag.



– Flere familiemedlemmer har status som fornærmede i saken. Det er fire av familiens døtre som innbefattes av tiltalepunktene om påståtte seksuelle overgrep, skriver Thronæs i pressemeldingen.

Rettssaken mot de tre starter 5. september i Alstahaug tingrett, og det er satt av seks uker til rettsforhandlingene. I pressemeldingen omtales omstendighetene slik: «En omfattende sak om påstått mishandling i nære relasjoner og påståtte seksuelle overgrep».

På grunn av sakens store omfang har politiet satt ned et eget team som har jobbet med saken, som har fått bistand fra Kripos.

Mishandlingen og overgrepene skal ha pågått gjennom flere tiår, med mange involverte parter. Familien har mange barn, og det er stort spenn i alder mellom eldste og yngste.

Omfattende tiltale

Faren er tiltalt for mishandling av både barn og kone, i tillegg til seksuell omgang med mindreårig datter. Han er også tiltalt for å ha utsatt kone og barn for fysisk og psykisk mishandling over en periode på om lag 30 år, samt for brudd på besøksforbud overfor ektefelle.

Den ene sønnen er tiltalt for seksuell omgang med to av sine søstre, i tillegg til besittelse av overgrepsmateriale. Samtidig har denne sønnen status som fornærmet i tiltalen mot hans far når det gjelder mishandling i nære relasjoner.

Den andre sønnen er tiltalt for seksuell handling med den ene av sine søstre. Også han er tiltalt for besittelse av overgrepsmateriale, og i likhet med broren har han status som fornærmet i mishandlingstiltalen mot faren.

Advokat Christian Wiig, som forsvarer den hovedtiltalte faren, sier til VG at hans klient benekter straffskyld. Det gjør også de to sønnene.

– Han erkjenner ikke straffskyld. Jeg kan ikke si så mye annet enn at han stiller seg uforstående til tiltalen, sier advokat Martin Bråteng, som forsvarer den yngste sønnen.

Advokat Arne Johansen er forsvarer for den eldste tiltalte sønnen.

– Min klient erkjenner ikke straffskyld og stiller seg uforstående til tiltalen, sier han til VG.

Bistandsadvokat: – De kjenner seg ikke igjen

I pressemeldingen skriver statsadvokaten at politiet først ble kjent med saken da en av døtrene leverte inn en anmeldelse mot faren.

Advokat Kristine Baadstø representerer moren og to av barna – en datter og en sønn, den ene av dem mindreårig.

– Mine klienter er fornærmet etter tiltalen som gjelder vold, men de kjenner seg ikke igjen i politiets fremstilling av saken eller deres fremstilling av situasjonen i hjemmet, sier hun til VG.

– Hva er det de ikke kjenner seg igjen i?

– De er ikke utsatt for vold, verken fysisk eller psykisk. Mine klienter er kun fornærmet i familievold-punktet, så de andre tiltalepunktene vil jeg ikke uttale meg om.

Advokat Sigrun Dybvad representerer tre fornærmede døtre, hvorav noen av dem er mindreårige.

– På generell basis kan jeg si at det å være fornærmet i en slik sak er tøft. Utover det har jeg ingen kommentar.

Maria Ursin Ingebrigtsen, som representerer en annen datter, sier at hun ikke vil uttale seg i saken før hennes klient forklarer seg for retten.

Therese Kringlebotten representerer to av de fornærmere og har følgende å si:

– Det er en belastende sak for alle parter, men mine klienter er glad for at saken kommer opp nå.