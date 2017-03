Fant plast i magen på lam – sauebonde dømt til fengsel

En sauebonde i 60-årene på Sørlandet er dømt til 11 måneders fengsel etter at Mattilsynet fant 190 vanskjøttede sauer og flere døde, råtnende lam ute på jordet.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Ifølge dommen fra Kristiansand tingrett, avsagt på tirsdag, viste obduksjonen av det ene lammet at det døde av «avmagring og tråder og plast i tarmene på størrelse med en appelsin».

Allerede i 1993 ble sauebonden fradømt retten til å drive med sauer i to år, før han i årene fra 2004 har mottatt en rekke pålegg og vedtak fra Mattilsynet på grunn av dårlig foring og stell av sauene.

I 2015 mistet han heiebeitet sitt og lot sauene i stedet for beite hjemme på gården. Før han dro på jobb, satt han ut rundballer med høy, skar hull på netting, tau og plast slik at det ble et hull.

Bekymringsmelding



I august samme år mottok Mattilsynet bekymringsmelding om at sauene beitet rundt på gården i mye plast, som åpenbart stammet fra rundballene. Slik beskrev Mattilsynet hva de observerte:

«Tilsynet oppdaget umiddelbart et lam som lå dødt på jordet og fikk så øye på to sauer som lå sammen på bakken. Disse hadde viklet seg sammen med nylontau fra rundballene. De var stramt sammenviklet med hodene mot hverandre og med tau rundt bakbeina. Den ene sauen var allerede død og hodet var begynt å råtne. Den andre sauen levde ennå, og lå med tau stramt rundt halsen og hev etter pusten.»

Les også: Sotra-hval hadde 30 plastposer i magen

Råtnende dyr



Videre oppdaget de to dyr som haltet og totalt seks dyr som lå døde på jordene, i ferd med å råtne. Sauen som var sammenviklet med den døde sauen, måtte hasteavlives.

Ifølge dommen, hadde tiltalte sagt til tilsynet at han hadde sett dette dagen før, men ikke gjort noe med det fordi han manglet strøm på traktoren.

Etter en resultatene fra en såkalt kjøttkontroll konkluderte tingretten med at 190 sauer og lam ikke har vært foret og stelt slik de skulle.

VG+: Dyreartenes død: Plasten som dreper

«Årelange likegyldige innstilling»



Selv forklarte sauebonden i retten at han «aldri tenkte at plasten kunne skade dyrene, og at det er blitt hysteri om plast den siste tiden.» Årsaken til at han ikke fjernet gamle rundballer og plasten, var «at han ikke kom til med traktor grunnet regn som hadde bløtt opp jorda og dels at kreftene ikke strakk til som følge av annet arbeid og alder.»

Retten oppsummerte sauebondens handlingsmønster slik:

«... unnlatelsen skyldes en kombinasjon av at tiltalte var trett som følge av alder og annet arbeid, og hans årelange likegyldige innstilling til forsvarlig sauehold.»

Les mer: Dette er dyrene som skades av ditt søppel

Ingen kommentar



Straffen ble 11 måneders fengsel og forbud mot «enhver aktivitet omfattet av dyrevelferdsloven for alle arter», sistnevnte med en minstetid på ti år.

– Min klient har bestemt seg for å ikke kommentere dommen foreløpig. Det er naturlig å komme tilbake til dette når jeg har hatt anledning til å gå gjennom den sammen med ham, sier forsvarer Bjørge Usterud Tveito til VG.

Sauebonden har tatt betenkningstid hva gjelder spørsmålet om anke.