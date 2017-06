Fant forumtråd i nettloggen på tiltaltes PC: «Å drepe sin Thai kone»

VADSØ (VG) Da politiet gjennomsøkte nettloggen til den drapstiltalte 59-åringen, fant man forumstråden «Å drepe sin egen thai kone». Mannen nekter for å ha sett siden før.

I dag startet rettssaken mot den 59 år gamle mannen som er tiltalt for å ha skutt og drept kona Pimsiri Songngam (37) og henne sønn Petchngam Songngam 29. august i fjor.

Han sier han ikke husker at han skjøt de to, og nekter derfor straffskyld for drap. På spørsmål om hvordan de to ble drept forklarer han for retten at «det må jo ha vært meg som gjorde det».

– Jeg må bare få si at jeg beklager overfor alle hva som har skjedd. Jeg føler den dypeste anger. Det var ikke meningen, noe av det. Jeg hadde ikke noe ønske om å drepe, jeg heller, sier 59-åringen, som snakker svært utydelig på grunn av skadene han påførte seg selv etter at han skal ha skutt kona og stesønnen.

HUSKER IKKE DRAP: – Jeg skulle skremme henne

«Å drepe sin thaikone»

Tema for aktor Torstein Lindquisters utspørring ble blant annet en nettforumtråd åpnet 16. august 2016, 13 dager før drapet fant sted.

PARTENE: Her diskuterer Aktor Torstein Lindquister og forsvarer Stein Rønning i Øst-Finnmark tingrett. En 59 år gammel mann er tiltalt for dobbeltdrap på sin kone og stesønn i Kirkenes i august i fjor. Foto: Jan-morten Bjørnbakk , NTB scanpix

– Har du vært inne og sett på en tråd som heter «å drepe sin thaikone»? spør aktor.

– Aldri sett det, aldri hørt det, svarer tiltalte.

– Din PC har vært inne på dette, bemerker aktor.

– Det er ikke meg, svarer tiltalte, som forklarer at kona hadde passordet til PC-en.

– Hvem andre kan ha sett på dette?

– Det må ha vært Pim, da. Jeg hadde ikke noe grunn til å surfe på det der, svarer tiltalte.

– Det er ikke sikkert at denne nettloggen kan brukes til noe, men i og med at den lå i saken, så var det viktig at han fikk gi sin forklaring på det, sier Lindquister til VG.

BEGRAVELSE: Her tar familien farvel med Pim (37) og Bel (12)

– Betalte ikke regninger

Aktor spør tiltalte om hvordan forholdet mellom ham og Pimsiri var forut for drapene.

Han forteller om et turbulent forhold, om dårlig økonomi og at Pimsiri ikke ville hjelpe ham med å betale regninger.

– Hun skulle spare til hus i Thailand. Jeg sa hun måtte være med å betale her også, forklarer 59-åringen, som over lengre tid hadde dårlig økonomi på grunn av at han mistet jobben i den lokale gruven, samt at han over flere år hadde opparbeidet seg nettspillgjeld.

I BANGKOK: Her begraves Pimsiri (37) og sønnen Petchngam (12) under en buddhistisk seremoni i Bangkok. Foto: Andrea Gjestvang , VG

BAKGRUNN: Hvert tredje partnerdrap-offer hadde politikontakt

Aktor spør hvordan tiltalte taklet å miste jobben.

– Det var tungt. Jeg prøvde å se i avisene etter arbeid, jeg var også hos NAV. Det er vanskelig å få jobb når man er såpass gammel, sier tiltalte.

– Hvordan er ditt forhold til alkohol? spør aktor.

– Det ble litt for mye enkelte ganger, sier tiltalte, som hadde drukket dagen forut for drapene.

STORE SKADER: Den tiltalte 59-åringen forsøkte å ta sitte eget liv. Som følge av dette fikk han store skader. I rettssalen får han næring intravenøst. Foto: Ådne Husby Sandnes, , VG

Var forbannet

Tiltalte forklarer at han ville ha Pimsiri ut av huset, fordi hun ikke ville være med å hjelpe til med økonomien.

– Det er et gjennomgående tema at du har fått nok? spør aktor.

– Mm, svarer tiltalte bekreftende, og sier at han var forbannet. I avhør forklarte han også at han opplevde at han var som luft for Pimsiri.

– Var det mye krangling? spør aktor.

– Ja, det var fordi jeg maste om at hun skulle være med på å betale.

– Det var et evig gnagsår?

– Hun likte ikke det, hun ble sint da jeg sa det.

Ble ikke invitert i bursdag

Kona Pimsiri hadde i dagene forut for drapet pakket sakene sine og fått en leilighet på et krisesenter i Kirkenes, ved navn Norasenteret. Dette sier tiltalte han ikke visste om. Pimsiri skal ha hatt planer om å flytte ut dagen etter drapet.

Dagen før drapet feiret Petchngam sin 12-års dag. 59-åringen forteller i retten i dag at han ikke var invitert.

Han forteller at han synes dette var rart, og at han ble såret og skuffet. Da Pimsiri og stesønnen kom tilbake til leiligheten i 22-tiden, hadde han lagt seg. Midt på natten skal han ha skutt og drept de to.

Tiltalte hevder at da han våknet midt på natten, drev Pimsiri med å pakke ned hans arvegods, blant annet krystallglass.

– Hva følte du da du så tingene som hun hadde pakket ned? spør aktor.

– Jeg ble sint og skuffet, svarer 59-åringen, som forklarer at han da gikk og hentet haglen i boden, som han forklarer at han skulle bruke til å skremme kona med.

– Hadde du samtaler om at du skulle avslutte det for alle sammen? spør aktor.

– Nei, det var det aldri snakk om, svarer 59-åringen.