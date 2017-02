En mann i 20-årene som skulle fraktes til Vik fengsel mandag kveld stakk fra politiet på Vangsnes fergekai i Sogn.

Mannen klarte å rømme fra politiet på fergekaia mandag ettermiddag, da han var på vei til Vik fengsel. Han hadde tidligere på dagen blitt varetektsfengslet i Sogn tingrett.

På fergekaia i Vangsnes stakk han av til fots, og siden har ingen sett ham.

Politiet lette med store styrker etter mannen i mandag ettermiddag og kveld, men uten resultater.

Han beskrives som 175 centimeter, og var iført mørke klær og av utenlandsk opprinnelse med mørk hudfarge.

Avsluttet søket

Søket etter mannen har fortsatt tirsdag, men operasjonsleder Olaug Holme i Vest politidistrikt sier til VG tirsdag kveld at de nå har avsluttet letingen.

– Vi er ikke ute og leter etter mannen fysisk lenger, men vi har naturligvis kontakt med andre politidistrikt. Det har nå gått over i taktisk etterforskning, sier Holme.

Ifølge Holme er ikke mannen en fare for allmennheten, men ber publikum som har gjort observasjoner av mannen om å melde fra til politiet.

Mannen ble varetektsfengslet for fire uker for narkotikalovbrudd.

Hans forsvarer, Øivind Sterri, sa til VG mandag at hans klient har erkjent oppbevaring av 200 gram hasj til eget bruk.

– Jeg har fremdeles ikke hørt fra klienten min, sier Sterri til VG tirsdag.

Etterlyste hvit varebil

Tirsdag morgen etterlyste politiet en hvit toseter Seat varebil, 1999-modell. Bilen har kjennemerke KB24653, og har blitt stjålet i Vik.

– Vi ser en klar sammenheng mellom dette tyveriet og rømmingen i natt, sa lensmann i Vik, Ove Andersen, til Firda tidligere tirsdag.

Videre sa han at det var vanskelig å si hvor den rømte fangen hadde tatt veien, men at han trolig hadde tatt veien over Vikafjellet.

Samme morgen fikk politiet tips om at arbeidsklær var blitt stjålet fra området Djupevikneset/Goteviki, som ligger noen kilometer sør for fergekaia hvor fangen rømte fra.

Dette er ifølge Firda en oransje jakke med påskriften «Røyrvik Bygg og Betong» på ryggen, svart bukse med refleks nede og en svart lue med XL bygg-reklame på.

