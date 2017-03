Familien til drepte Galina Sandeva til stede i retten

Når rettssaken mot mannen som er tiltalt for drapet på Galina Sandeva starter tirsdag, er den bulgarske kvinnens mor og bror på plass i Oslo tingrett.

Ifølge Aftenposten kom de to til Norge fredag.

– Nå må jeg forberede dem på det som skal skje i retten og hva som kan komme fram. De ønsker bare at det skal bli en rettferdig rettssak og at gjerningsmannen får sin straff, sier bistandsadvokat Camilla Wiermyhr.

Ifølge tiltalebeslutningen knivstakk den nå 26-årige mannen fra Hedmark Galina Sandeva minst 30 ganger i overkroppen og på halsen slik at livsviktige indre organer ble skadd. "Hun døde etter kort tid av forblødning", står det i tiltalen fra statsadvokaten i Oslo.

Drapet skjedde 16. desember 2015 på Tomtekaia i Oslo. Sandeva, som var prostituert, ble funnet drept i sin egen bil på Bispekaia dagen etter.

I et avhør skal den tiltalte ha forklart at han var i ferd med å utvikle seg til en varulv og at han handlet i selvforsvar. Forsvareren hans, advokat Joar Berg Henjum, sier til Aftenposten at dette gir grunn til å sette spørsmålstegn ved 26-åringens psykiske helse.

De sakkyndige mener imidlertid at den tiltalte ikke var psykotisk og at han derfor kan straffes. Han har erkjent de faktiske forholdene i saken, men har ikke erkjent straffskyld.