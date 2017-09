Familiemedlem: «Vi har alltid tenkt at det var noe rart»

KRISTIANSAND (VG) Da faren til den nå drapssiktede kvinnen (42) ble funnet død i et badekar i 2002, ante et familiemedlem at noe var galt.

– Jeg kan ikke si at jeg ble sjokkert da siktelsen mot henne kom. Vi har alltid tenkt at det var noe rart med dødsfallet. At han ble funnet i badekaret på den måten, han som hadde vært så frisk og rask i tiden før, sier mannen til VG.

Kvinnen (42) er siktet for å ha drept sin egen far i 2002 og senere sin ekssamboer Øystein Hagel Pedersen i 2014. Hun nekter straffskyld for begge siktelsene, men ble onsdag varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud.

Av rettsdokumenter fra en av flere barnefordelingssaker som kvinnen har vært involvert i, fremgår det at kvinnen selv beskriver at hun ikke hadde noen nært forhold til faren.

Arvesak på Facebook

VG møter den nære slektningen utenfor hjemmet hans i Kristiansandsområdet.

Han og den siktede kvinnen lekte mye sammen da de var små. I voksen alder har han ikke hatt noe særlig nært forhold til henne.

På Facebook har 42-åringen gjentatte ganger omtalt noe som tilsynelatende ser ut som en bitter arvestrid etter farens død.

Familiemedlemmet forteller VG at familien i flere tiår drev en bedrift i Kristiansandsområdet, hvor avdøde var en av flere eiere.

På et tidspunkt skrev den drapssiktede kvinnen et lengre innlegg om et dødsfall i 2002 hvor en mann på nøyaktig samme alder som faren ble funnet død alene i huset sitt. Hun beskriver deretter en konflikt med dem som arvet størstedelen av formuen.

Les mer: Syvbarnsmoren siktet for å ha forgiftet Øystein (66): – Hun var i bisettelsen

Ugyldig testamente

VG har vært i kontakt med en av dem som sto oppført i farens testamente. Han ønsker ikke å kommentere saken, men henviser til politiet.

42-åringen har også lagt ut bilder av det som skal være farens testament. I de aktuelle dokumentene står det at hun allerede hadde fått sin del av arven, pliktarven hun hadde krav på som datter.

Advokat Bjørn Hübert Senum var bobestyrer både i dødsboet til den nå drapssiktede kvinnens far i 2002 og ekssamboeren i 2014. Han bekrefter at det i dødsboet etter kvinnens far eksisterte to testamenter, det ene skrevet i 1992 – det andre i 2001.

– Testamentet som ble lagt til grunn, var fra 1992, fordi formkravene ikke var oppfylt i det nyere testamentet fra 2001. Årsaken til det var vitnene ikke hadde vært til stede samtidig, og da ble det enighet om å legge til grunn det eldste testamentet.

– Var også den nå drapssiktede kvinnen enig i det?

– Ja, gjennom sin advokat var det ingen innsigelser, sier Senum.

Les også: Drapssiktet kvinne og eks-samboer kjempet om barna

– Var i begravelsen

Familiemedlemmet forteller til VG at han reagerer på hvordan den siktede kvinnen har omtalt arvestriden i sosiale medier. Han forteller at den 42-år gamle kvinnen var i sin fars begravelse.

– Men hun ble ikke med på familiesammenkomsten etter begravelsen, noe vi reagerte på.

Mannen mener det er helt utelukket at avdøde begikk selvmord.

– Det har vi i familien snakket om. Det var ingen grunn til at skulle gjøre det, så det ser jeg på som helt usannsynlig.

Mannen forteller at den avdøde mannen i 50-årene var en glad og omsorgsfull person, full av spillopper og vitser.

Mannen forteller at flere i familien har vært i avhør i forbindelse med dødsfallet til Øystein Hagel Pedersen, som kvinnen også er siktet for å ha drept.

– Jeg håper etterforskningen leder frem til et svar på hva som skjedde i 2002. Men jeg har ikke noen tro på det. Om det er slik at hun har drept dem, kommer hun aldri til å innrømme det. Jeg tror dessverre aldri vi får et svar.

Fant vennen død: – Jeg åpnet døren og så ham ligge i sengen

– Konspirasjonsteorier

Kvinnens forsvarsadvokat, Ole Andres Thrana, vil ikke kommentere intervjuet konkret. Generelt om siktelsen mot kvinnen sier han følgende:

– Saken bygger på konspirasjonsteorier, og det sier jeg ikke med bakgrunn i de klausulerte dokumentene. Jeg sikter til politiets uttalelser i media. Først sa de at skulle avhøre 15–20 personer etter pågripelsen. Dagen etter sier politiet at de har tatt inn enda flere vitner og understreker at folk må komme med opplysninger hvis de har noe. De understreker da at det de må overlate til politiet å vurdere om opplysningene er nyttige eller ei.