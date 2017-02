Familiefar dømt til 20 års fengsel for Ellingsrud-drapet

Raz Mohammad Akhonzada er i Borgarting lagmannsrett dømt til 20 års fengsel for å ha drept sin to år gamle datter på Ellingsrud i Oslo våren 2014.

Mannen var tiltalt for å ha drept sin to år gamle datter mens hun satt på morens arm, drapsforsøk på tre andre, og forutgående mishandling av barnets mor. Han ble funnet skyldig på alle tiltalepunkter for to uker siden.

Nå er straffen på 20 års fengsel også klar. Den afghanske mannen er også dømt til å betale til sammen over 1,3 millioner kroner til etterlatte og fornærmede.

Dommen er den samme som i Oslo tingrett, men erstatningssummen er hevet fra 900.000 kroner.

Kommentar: Drept av en hun elsket

Akhonzada ble i juni 2016 dømt til 20 års fengsel for drapet på datteren i Oslo tingrett. Da ble han dømt til 20 års fengsel for forsettlig drap, tre forsettlige drapsforsøk og vold i nære relasjoner. Han anket dommen på stedet.

Den 37 år gamle afghaneren har hele tiden nektet straffskyld.

Moren til Havin (2): – Jeg trodde aldri han kom til å skade henne

Det var 23. mai 2014 at politiet rykket ut etter melding om slåssing i Dragonstien på Ellingsrud. Da de ankom stedet, fant de to år gamle Havin omkommet og flere hardt skadede.

Toåringen blødde i hjel etter å ha blitt knivstukket i ansiktet, i skulderen og to ganger i ryggen.