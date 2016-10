Falsk lege svindeletterforskes i syv saker

Den trygdede småbarnsmoren ga seg ut for å være lege, fikk tillit hos en boligselger og vant en budrunde på en luksusbolig til 20 millioner kroner.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Kvinnen var i virkeligheten blakk og uten jobb. Hun er nå under politietterforskning i minst syv bedragerisaker. Ofrene er fra hele landet og saken vokser i omfang. Nå er det startet en egen Facebook-gruppe for å advare mot den kvinnelige bedrageren.

LURERI: Kvinnen har ved flere anledninger gitt seg ut for å være lege fra Sørlandet sykehus. I virkeligheten går hun på trygd. Foto: , PRIVAT

Boligselgeren er en av dem som har anmeldt henne.

– Hun virket så troverdig. Hun sa hun var lege og at boligen passet henne perfekt. Det var ingenting ved oppførselen hennes som tydet på at hun løy, sier selgeren av Vestfold-eiendommen.



Etter en budrunde med to personer, var det kvinnen i 30-årene som tilsynelatende hadde den tykkeste lommeboken, og vant budrunden med et bud på 20 millioner kroner.

Fikk mistanker



Selgeren fikk likevel mistanker.

– Jeg sjekket for sikkerhetsskyld et register for leger, der hennes navn ikke dukket opp. Jeg tok også en kredittsjekk av henne, og så at hun hadde økonomiske problemer, forteller selgeren.

Kvinnen rakk å skrive kontrakt, men salget ble kansellert i tide, og kvinnen er nå anmeldt til politiet for forsøk på bedrageri.

– Vi mener saken bør få rettslig etterspill for henne, fordi hun ødela en budrunde for oss, og det er fare for at vi på grunn av dette kommer til å gå med tap, sier selgeren til VG.

Trygdet småbarnsmor



Kvinnen som ga seg ut for å være lege, kommer fra Sørlandet, og har en etter hvert ganske lang historikk på å lure folk. Hun har dommer på seg tilbake til 2007 for lignende forhold.

Boligkjøpet er nå en del av politiets sak mot henne.

– Det er en omfattende sak, som fortsatt er under etterforskning. Det er mange som har blitt lurt. Hun har gått frem på en måte som gjør at folk har trodd henne, sier Jens Martin Reiersølmoen, politioverbetjent ved Arendal politistasjon.

VG har fått tilgang på bilder som viser hvordan hun blant annet poserer i legefrakk og i sykehusomgivelser.

I august ble hun fengslet i to uker, siktet for flere tilfeller av bedrageri.

Hun la seg da flat i retten, og erkjente alle punktene i siktelsen. Hun sa hun hadde kledd seg ut som lege for å få oppmerksomhet, men at det kun var skjedd i ett tilfelle.

Lurte Hank Von Helvete



Hun er blant annet siktet for å ha lurt den MS-syke venninnen til tidligere Turboneger-vokalist Hank Von Helvete, eller Hans Erik Dyvik Husby som han heter.

IDIOT: Hans Erik Dyvik Husby sier han føler han følte seg som en idiot etter å ha blitt lurt av kvinnen i 30-årene. Foto: Therese Alice Sanne , VG

Kvinnen hadde da gitt seg ut for å være nevrokirurg, og at hun hadde kontakter som hjelpe venninnen til å bli frisk.

Ifølge Husby, som har skrevet om episoden på bloggen sin, fortalte den angivelige nevrokirurgen at hun kunne hjelpe.

Husby satte derfor den angivelige nevrokirurgen i kontakt med den MS-syke venninnen. Mot et forskuddsbeløp på 136.000 kroner skulle nevrokirurgen ta med den MS-syke venninnen til USA. Men dagen før avreise oppdaget han svindelen.

– Jeg følte meg som den største idioten på jorden. Jeg skulle hjelpe vennen min til å få en stamcellebehandling i utlandet. I stedet satte jeg henne i kontakt med en kynisk og manipulerende bedragerinne», skrev Husby på bloggen sin.

Lurt i stallen



En annen kvinne som lot seg sjarmere av lurelegen, var Sonja Borji fra Tromøy i Arendal.

Forrige uke ble hun intervjuet av Agderposten, der hun fortalte om møtet med det hun trodde var en nevrokirurg på Sørlandet sykehus. De to hadde møttes i en stall.

– Det begynte med at hun ønsket å låne hesten min mot betaling for fôr. Da hun senere ville kjøpe hesten – og angivelig trengte 15.000 kroner for å skaffe egenkapital til et lån, startet marerittet, fortalte Sonja Borji til lokalavisen.

LURT: - Det virker som om hun har lurt folk over hele landet. Hun har gått frem på en måte der hun har spilt på alt en kvinne kan spille på for å lure andre mennsker, sier Bjørn Myreze, som er initiativtaker til Facebook-gruppen for dem som har blitt lurt av Sørlands-svindleren. Foto: Privat

Hun klarte akkurat å stoppe transaksjonen før den gikk gjennom, da hun ved en tilfeldighet oppdaget at kvinnen ikke var det hun ga seg ut for å være.

Betalte for ferieopphold



Lureriene fra kvinnen har vært så omfattende at det har blitt startet en egen Facebook-gruppe med dem som har blitt lurt. Medlemmene deler historiene, og flere av dem har anmeldt.

– Jeg oppdaget dette i sommer da vi betalte penger til denne kvinnen for et ferieopphold i tre uker. Hun ga oss det meste av pengene tilbake, men vi gikk i tap fordi vi ikke fikk den leiligheten vi trodde vi skulle få leie av henne, forteller Bjørn Myreze.

I stedet måtte han betale for et dyrt hotellopphold der regningen kom på 150.000 kroner.

– Dette var penger hun sa hun skulle erstatte, forteller Bjørn Myreze til VG.

Han mener det virker som denne kvinnen har lurt folk i årevis på en ganske spektakulær måte,

– Om en ser på all den informasjonen vi har samlet inn. Jeg er redd det er flere der ute hun kan ha forsøkt å svindle. Mitt håp er at politiet nå etterforsker ordentlig og setter en stopper for henne, sier Myreze til VG.

– Forsvarer: – Hun la se flat



Kvinnen forsvares av advokat Ole Joakim Devold.

– Min klient beklaget alt da hun ble fengslet i august, og hun satt da i varetekt i to uker før hun ble løslatt.

Han sier til VG at han ikke er kjent med andre forhold enn de siktelsespunktene hun erkjente i fengslingen i sommer.

– Jeg må komme tilbake til eventuelt andre saker. Jeg har ikke hørt noe fra politiet i det siste, og jeg har ikke hørt noe mer om nye forhold, sier advokaten.