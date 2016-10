Etterforskningen av Martines (1) dødsfall gjenopptas

Politiet i Nordre Buskerud gjenåpner etterforskningen av en sak fra 2006, der en ettåring døde etter å ha blitt lagt inn på sykehus med alvorlige hodeskader.





Det melder Sør-Øst politidistrikt i en pressemelding fredag ettermiddag.

Moren til Martine, Trine Lise Lie, sier til VG at det er vanskelig å sette ord på utviklingen i saken:

– Jeg vet egentlig ikke hva jeg tenker nå. Vi er selvfølgelig glade, for vi ønsker rettferdighet. Samtidig vet vi at saken har vært henlagt to ganger før, så vi føler oss ikke trygge på at vi får det før vi er ferdige.

Klarte ikke å bevise



Foto: Faksimilie VG juli 2008

Mandag 4. september 2006 ble Martine, på litt over ett år, lagt inn på sykehus med svært alvorlige hodeskader. Hun skal ha vært i fin form da foreldrene overleverte henne til dagmammaen den dagen, men ble etter hvert syk og innlagt.

Fire dager senere døde hun på Rikshospitalet.

I januar året etter ble barnets dagmamma siktet i saken. Siktelsen gikk på legemsbeskadigelse under særdeles skjerpende omstendigheter med døden til følge.

I pressemeldingen fra politiet heter det at «den videre etterforskningen viste at det ikke var noe tvil om at skadene hadde blitt påført av en person.»

Politiet klarte likevel ikke å bevise når skaden hadde blitt påført. Som en følge av dette ble saken henlagt av statsadvokaten i Oslo i april 2008.

Henleggelsen ble påklaget av det Martines foreldre, og saken ble gjenåpnet av Riksadvokaten og etterforsket videre. Særlig sentralt var de sakkyndige vurderingene rundt når skaden hadde blitt påført.

Også den gang fortalte Martines foreldre til VG at de var glade for at saken ble tatt opp på nytt.

– Det er totalt uvirkelig det som har skjedd. Når ungen blir revet bort på dette viset, er det en forferdelig opplevelse. Jeg skulle også så mange ganger ha ønsket at jeg ikke hadde levert fra meg ungen den morgenen. Slike tanker gjør man seg i ettertid, sa moren den gang.

At saken ble tatt opp på nytt førte likevel ikke frem. Saken ble nok en gang henlag av Riksadvokaten, et år etter den første henleggelsen.

PÅ SYKEHUS: Martine var 13 måneder gammel da hun ble innlagt. Foto: Privat , VG

Cold case-gruppen

Nå er etterforskningen nok en gang gjenåpnet. Det skjer etter at barnets foreldre i fjor tok kontakt med politiet i forbindelsen med opprettelsen av Seksjon for alvorlige og uoppklarte saker ved Kripos, den såkalte Cold Case-gruppen.

De tok saken, og har nå sendt den til politiet i Nordre Buskerud. Cold Case-gruppen foreslår, ifølge politiet selv, ytterligere etterforskningskritt som kunne belyse saken nærmere.

– Sommeren 2016 iverksatte politiet i Nordre Buskerud, med svært god bistand fra Cold Case, utenrettslig etterforskning i saken. Denne etterforskningen har medført at saken er gjenåpnet av Riksadvokaten etter straffeprosessloven § 74, i det Riksadvokaten mener det foreligger nye bevis av vekt i saken, sier politiadvokat Per Thomas Omholt i Sør-Øst politidistrikt.

Siktet igjen



Dagmammaen er nå på nytt siktet i saken. Politiet ønsker å avhøre henne igjen, men hun og hennes forsvarer har ikke ønsket å avgi ny forklaring før hun får innsyn i nye etterforskningsdokumenter.

– Det har gått en periode nå der vi har holdt dokumentene tilbake for forsvarer og siktede. På et eller annet tidspunkt må vi vurdere om vi skal ferdigstille saken uten nytt avhør av henne, eller om vi skal gi dem innsyn. Den avgjørelsen komme vi til å ta ganske snart, sier Omholt til VG.

Ettersom innsyn så langt ikke er gitt ønsker politiet ikke å gi informasjon om hvilke nye bevis som foreligger i saken.

– Det jeg kan si er at tiden har hjulpet saken. Det handler om ny forskning, uten at jeg vil gå nærmere inn på det, sier Omholt.

Familien opplyser at heller ikke de har fått noe spesiell informasjon om de nye bevisene i saken.

Advokat: – Villig til avhør

Dagmammanes advokat, Thomas Randby, sier til VG at hans klient hele tiden har vært villig til å forklare seg, men hun har bedt om at han, som hennes advokat, skal være tilstede ved avhøret.

– Det har jeg sagt meg villig til. Men så er det slik at de advokatetiske reglene, som jeg er underlagt, sier at jeg bør ha innsyn i saksdokumentene før jeg bistår under avhør. Dette er politiet informert om flere ganger, både muntlig og skriftlig. Jeg har bedt om innsyn i de nye dokumentene, men ikke fått det, sier Randsby.

Han vet derfor ikke når avhør vil finne sted.

– Per nå har de lagt seg på en linje der de ikke er villig til å gi innsyn i dokumentene til meg.

Ifølge advokaten hevder den siktede kvinnen seg fremdeles uskyldig.

– Saken ble grundig etterforsket fra 2006 til 2008, og saken ble da henlagt. Dagmammaen har hele tiden holdt fast ved at hun ikke har gjort noe galt med Martine, sier advokaten.