Etterforsket Eirik Jensens barndomsvenn for hasjsmugling: – Jeg fikk nei fordi Jensen snakket med ham

En tidligere politileder spør seg i dag om han ble lurt av Eirik Jensen da han etterforsket Jensens barndomsvennen for storstilt hasjvirksomhet.

Den tidligere politilederen Bjørn Gunnar Pedersen sier han har opplevd flere urovekkende episoder med sin tidligere leder Eirik Jensen.

Pedersen, som jobbet på Spesielle operasjoner (SO) fra 2003 og fram til 2010, sier Jensen ikke var noen «optimal leder».

– Som leder var det nesten uten unntak, negative tilbakemeldinger. Han var ikke til stede. En sjef skal gjøre de ansatte god, men det var en mangelvare, forklarer Pedersen.

Han visste som regel ikke hva Jensen holdt på med. Han sier som flere andre at han reagerte på at Jensen fortsatte informantvirksomheten da han var leder og at han ikke fulgte informantinstruksen.

Jensen står tiltalt for å ha gitt hasjdømte Gjermund Cappelen informasjon som var til nytte for hans hasjvirksomhet. Et gjentatt tema i rettssaken har vært at Jensen ikke har loggført møter med Cappelen i politiets etterretningssystemer.

1. Kan ha blitt lurt

I 2000 var Pedersen med på å pågripe Jensens barndomsvenn (59), en narkodømt mann som Jensen var forlover for i 1997.

Han hadde fått det han kaller klare, tydelig opplysninger om at han var del av et miljø som solgte narkotika ut fra noen lokaler på utsiden av Oslo. Informasjonen om narkotikalageret ble lagt inn i politisystemet.

– Etter at informasjonen var blitt lagt inn, tok Jensen kontakt og ba oss ta kontakt med en person som han gikk god for, forklarer Pedersen.

– Da vi fikk navnet, så var det noen varselklokker som ringte. Personen Eirik kom med var en MC-kriminell – men vi tenkte, «OK», forteller han.

MC-kjeltringen som Jensen spilte inn til kollegene møtte politiet ved inngangsporten til lagerområdet og skulle ordne nøkler til porten inn til lageret.

Pedersen reagerte på at MC-kjeltringen brukte veldig lang tid på å hente nøklene til lageret hvor politiet planla å foreta en aksjon.

Inne i lageret traff politiet mannen som Jensen var forlover for og andre menn.

– De ble pågrepet. Vi fikk rekvirert narkotikahund som snuste i lokalitetene. Jeg husker at hunden markerte flere steder i de større oppbevaringslokalene, forklarer Pedersen.

– Det som var spesielt, var at vi i ettertid fikk vite at mens vi ventet på nøklene til porten, så ble det fraktet ut amfetamin og piller ut bakdøren. Dette fikk vi vite av informanter, forklarer han.

Pedersen sier at hele hendelsen skurret for ham, men at han skal holde seg for god til å tro og synse om Jensen varslet barndomsvennen, eller om han faktisk ville hjelpe dem inn i lageret. Det var årsaken til at han ikke fortalte om denne hendelsen i de første avhørene med Spesialenheten.

2. Operasjon Jail House

På midten av 2000-tallet fikk Pedersen nyss i en ny narkotikasak hvor Jensens barndomsvenn var bakmann.

På bakgrunn av informantopplysninger besluttet politiet å starte opp «Operasjon Jail House», et navn operasjonen fikk fordi Jensens barndomsvenn skal ha brukt underselgere som var på åpen soning.

– De skulle i utgangspunktet plante trær i veikanten, men primært solgte de narkotika, sier Pedersen, som la en pågripelsesplan med spaning og kommunikasjonskontroll.

Pedersen forteller så at Iver Stensrud, tidligere sjef for Seksjons for organisert kriminalitet, nektet ham å avlytte telefonen til Jensens barndomsvenn.

Under møtet var også Jensen til stede. Stensrud begrunnet avslaget med at det kunne avsløre at Eirik Jensen snakket med barndomsvennen, ifølge vitnet.

– Jeg fikk nei fordi Eirik Jensen snakket med bakmannen på sin tjenestetelefon, forklarer Pedersen.

3. 500 kilo hasj

Kort tid etter at Pedersen fikk avslag på å starte etterforskning mot Jensens barndomsvenn, flyttet barndomsvennen til Sverige.

– Jeg begynte å gjøre meg noen tanker: Hva er det som skjer her? Informanten nevnte at N.N. (Jensens barndomsvenn) ventet på en større mengde hasj, vel 500 kilo, forklarer vitnet.

Daværende sjef Iver Stensrud ville ikke gå etter opplysningene og politiet gjorde ingenting. Hovedårsaken skal ha vært at Jensen hadde kontakt med barndomsvennen.

Pedersen begynte å gjøre seg tanker om hvorfor barndomsvennen plutselig flyttet til Sverige.

– Hadde Jensen varslet denne mannen (barndomsvennen) eller var det tilfeldig? spør Pedersen, som bestemte seg for å varsle svensk toll om Jensens barndomsvenn og hans virksomhet.

– Svenskene tente på saken, forklarer Pedersen, som sier at informasjonen han videreformidlet førte til et beslag på over 400 kilo hasj, tilhørende Jensensbarndomsvenn, og som skulle til Norge.

4. Solgte opplysninger til kriminelle

I perioden 2008 til 2009 var Pedersen teamveileder på Avsnitt for spesielle operasjoner. Også da fikk Pedersen urovekkende informasjon om at en politimann i Oslo solgte informasjon til kriminelle mot betaling.

– Jeg var med ut på et møte med informanten, og det virket som om dette var troverdig informasjon. Vedkommende virket troverdig på meg og resten av teamet. Han var veldig konkret om at Eirik fikk 50.000 kroner og oppover for å selge ut opplysningene, forteller Pedersen, som legger til at informanten kunne vise til politidokumenter han hadde sett i kriminelles hender.

VG har vært i kontakt med Iver Stensrud som ikke ønsker å kommentere saken.